per Mail teilen

Nicht nur in der Gastronomie fehlen Mitarbeiter. Auch in den Kinos ist die Personaldecke dünn. Dadurch brechen Einnahmen weg und manchmal fallen sogar Filme aus.

"Zu wenig Personal": Wer ins Café oder Restaurant geht, sieht so gut wie immer Aushänge, auf denen nach Aushilfen gesucht wird. Auch in den Kinos ist die Situation nicht besser. Das zeigt eine Umfrage des Verbands HDF Kino unter Kinobetreibern. Demnach suchen fast 90 Prozent nach Personal.

Das Kino erlebt mit "Barbie" und "Oppenheimer" einen regelrechten Run: volle Säle, lange Schlangen und verkleidete Zuschauer. Trotzdem können laut Studie mehr als die Hälfte der Kinos in Deutschland ihre ausgeschriebenen Stellen nicht ohne Weiteres besetzen. Am schwierigsten finden sich Arbeitskräfte im Service- und Thekenbereich, aber auch beim qualifizierten Fachpersonal tun sich die Betreiber schwer.

Job-Rotation im Ravensburger Kino "Die Burg"

Dienstplanlücken gehören im Ravensburger Kino "Die Burg" mittlerweile zum Alltag. Obwohl der Betreiber etwa 40 Schüler und Studenten beschäftigt, können vor allem am Wochenende nicht immer alle Schichten besetzt werden. Dann muss in dem Ravensburger Kino improvisiert werden, indem etwa Spätvorstellungen ausfallen, längere Warteschlangen in Kauf genommen werden und dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter flexibel arbeiten müssen. Vom Kartenverkauf zur Servicetheke und zurück zum Einlass, eine bunte Job-Rotation lässt sich kaum vermeiden.

Unterm Strich heißt das aber auch, dass dem Kinobetreiber wichtige Einnahmen entgehen, gestrichene Vorstellungen und lange Schlangen beim Popcorn lassen eben nicht die Kassen klingeln.

Das Publikum soll möglichst wenig merken

Christine Berg, die HDF-Kino-Geschäftsführerin, stellt fest, dass immer mehr Kinobetreiber Personal outsourcen und sich auf das Wesentliche beschränken. Das Wichtigste sei es, den Kinobetrieb für die Zuschauer am Laufen zu halten. Das wird vor allem schwierig, wenn ausgebildetes Fachpersonal fehlt. Einen Theaterleiter oder Techniker zu finden, sei vor allem in Großstädten schwierig geworden. "Kino ist unglaublich personalintensiv. Wir müssen alles tun, dass sich das nicht aufs Publikum auswirkt. Das ist die größte Herausforderung", so Berg.

Das sagt die Kino-Studie 88 Prozent der Kinos sind auf der Suche nach neuem Personal. 62 Prozent können nicht alle Positionen besetzen. Die Personalsuche ist mit 82 Prozent bei den Arbeitskräften im Service- und Thekenbereich am schwierigsten. 45 Prozent der Kinos haben Probleme, Fachpersonal zu bekommen. Die wichtigsten Kompetenzen für einen Job im Kino: Kommunikationsfähigkeit, Kundenorientierung, Teamfähigkeit, Sozialkompetenz und Einsatzbereitschaft. Das Image der Kinos ist überdurchschnittlich gut: 81 Prozent nehmen das Arbeitsumfeld positiv wahr.

Chance: Werbung außerhalb der Kino-Bubble

Eine Chance, wieder mehr Personal zu gewinnen, sieht Christine Berg in der Werbung. Die meisten Kinos würden auf ihren eigenen Plattformen, vor allem auf ihren Social Media Kanälen, werben.

Man müsse wieder vermehrt dort Werbung machen, wo man neue Menschen erreicht, beispielweise an Schulen oder Universitäten. Auf den eigenen Kanälen erreiche man nur die Menschen, die sich ohnehin schon fürs Kino interessieren.