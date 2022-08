Vor Schalte mit Minister Lucha und Gesundheitsversorgern: Personal in BW-Krankenhäusern knapp

Krankenhäuser in Baden-Württemberg klagen schon lange über zu wenig Personal. Die Ferienzeit bringt aktuell aber besondere Herausforderungen mit sich. Die Situation spitzt sich zu.

Bis zu 15 Prozent des Pflegepersonals und rund zehn Prozent der Ärztinnen und Ärzte sind aufgrund von Krankheit oder Absonderung derzeit nicht in den Kliniken im Land im Einsatz. Zusätzlich arbeiten weitere 15 Prozent der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht, weil sie im Jahresurlaub sind. Das teilte die Baden-Württembergische Krankenhausgesellschaft (BWKG) auf SWR-Anfrage mit. Die Personaldecke wird dadurch noch dünner als sonst.

Personalmangel Thema bei Beratungen mit Lucha am Donnerstag

Am Donnerstag soll es nach SWR-Informationen bei den monatlich stattfindenden Beratungen von Gesundheits- und Sozialminister Manfred Lucha (Grüne) mit Gesundheitsversorgern und BWKG um die Situation in den Kliniken gehen. Die Krankenhausgesellschaft will neue Zahlen vorlegen - so hätten etwa zuletzt wegen Personalmangels 8.000 Klinikbetten im Land nicht betrieben werden können.

Klinik-Abteilungen in BW teilweise geschlossen

In einigen Kliniken sind laut Matthias Einwag, dem Hauptgeschäftsführer der BWKG, bereits Abteilungen geschlossen worden oder man habe die Anzahl der Patientinnen und Patienten auf Stationen halbiert. Das helfe bereits.

Man komme aus einem schwierigen Winter und Frühjahr und habe schon viele Operationen verschieben müssen, so der Hauptgeschäftsführer der BWKG. Doch, anstatt die Operationen nun einzeln abzuarbeiten, plane man wieder von Tag zu Tag und nehme die Operationen vor, die nun wirklich nicht mehr aufgeschoben werden dürften.

Geschlossene Praxen verschärfen Situation

Die Situation werde verschärft durch Praxen, die über den Sommer urlaubsbedingt geschlossen seien, so Einwag. Viele Patientinnen und Patienten gingen deshalb direkt in die Notaufnahmen der Kliniken, weshalb diese überlastet seien.

Über die Auswirkungen von Personalmangel in Kinderkliniken hat der SWR am 7. Juli berichtet:

Der Chef der Uniklinik Tübingen hat in der vergangenen Woche die aktuellen Quarantäneregeln in Frage gestellt. Er findet, dass symptomlose Corona-Infizierte arbeiten könnten. Derzeit ist dies grundsätzlich für 14 Tage verboten.

In Einzelfällen kann es seit einer Woche aber ab dem sechsten Tag von Klinikleitungen aufgehoben werden. Von dieser Ausnahmeregelung soll laut dem baden-württembergischen Gesundheitsministerium nur dann Gebrauch gemacht werden, wenn aufgrund des Personalmangels die Versorgung vor Ort nicht mehr gewährleistet werden kann. Außerdem müssen die betroffenen Beschäftigten symptomfrei sein und unter besonderen Hygienebedingungen sowie mit FFP2-Maske arbeiten. Diese neuen Quarantäneregeln könnten die Lage ein wenig abfedern, meint BWKG-Chef Einwag.

Forderungen: Corona-Politik ändern für mehr Personal

Um mehr Personal für die Arbeit an Patientinnen und Patienten zu haben, hat die BWKG schon früher gefordert, Bürokratie abzubauen. Auch die einrichtungsbezogene Impfpflicht für Pflegepersonal solle ausgesetzt werden, hieß es im Juli. Gegen den Personalmangel in der Intensivpflege hat das baden-württembergische Gesundheitsministerium ein Modellprojekt genehmigt. Dabei soll die Ausbildung zur Intensivpflegekraft an fünf Unikliniken im Land um eineinhalb Jahre auf insgesamt vier Jahre verkürzt werden.

Wie sich ein immer wieder diskutiertes verpflichtendes Dienstjahr auf die Personalsituation an Kliniken auswirken könnte, hat der SWR am Beispiel des Klinikums Hochrhein am 29. Juni beleuchtet: