Baden-Württemberg hat zu wenige Polizisten, trotz der Einstellungsoffensive der Landesregierung. Eine schnelle Lösung ist nicht in Sicht. Das hat Landesinnenminister Strobl nun eingeräumt.



Bei seinem Besuch der neuen Polizei-Hochschule in Herrenberg (Kreis Böblingen) sprach Thomas Strobl (CDU) am Donnerstag von einer "personellen Durststrecke" bei den Einsatzkräften. Diese gebe es, obwohl in der laufenden Legislaturperiode insgesamt 9.000 neue Polizisten eingestellt würden. Einen echten Stellenzuwachs werde es erst in den nächsten Jahren geben, weil eine große Pensionswelle kompensiert werden müsse, sagte Strobl. Um gute Polizeibeamte zu haben, benötige man mindestens 30 Monate Ausbildung - und nicht drei Monate wie in den USA.

Herrenberger Polizei-Hochschule am ehemaligen IBM-Schulungszentrum Polizei BW

Herrenberg als eine von fünf Polizei-Hochschulen im Land

Inzwischen seien die Ausbildungskapazitäten erheblich ausgebaut worden, betonte Strobl gegenüber dem SWR. Mit dem neuen Standort in Herrenberg gebe es fünf Polizei-Hochschulen, in denen derzeit 5.000 junge Menschen ausgebildet würden. Weitere Standorte gibt es in Biberach, Lahr (Ortenaukreis), Bruchsal (Kreis Karlsruhe) und Wertheim (Main-Tauber-Kreis). Seit Juli lernen nun die Polizeianwärter auch in Herrenberg, die Inbetriebnahme der Hochschule hatte sich um zwei Jahre verzögert. Nach Ansicht der Deutschen Polizeigewerkschaft waren bauliche Mängel des Objekts und Unzulänglichkeiten bei der Bauumsetzung schuld an der Verzögerung.

Kritik von Polizeigewerkschaften

Die Polizeigewerkschaften kritisieren, dass in Baden-Württemberg nach wie vor mindestens 2.000 Stellen bei der Polizei nicht besetzt seien. Das Land liegt somit bei der Polizeidichte pro 1.000 Einwohner auf dem letzten Platz im Ländervergleich. Das sehe man auch bei den Beamten, die einen Berg von 1,8 Millionen Überstunden angehäuft hätten. Die Gewerkschaften bemängeln die Politik - sie habe nicht rechtzeitig auf die absehbare Pensionswelle reagiert und versuche nun, sich die Sünden aus der Vergangenheit zu rächen.