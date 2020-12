Die ersten Impfungen in Deutschland könnten bald beginnen – unter anderem mit einem Impfstoff, der in Mainz entwickelt wurde. Jetzt geht auch das Tübinger Universitätsklinikum mit einer Impfung für Risikopatienten an den Start. Für den Wirkstoff beginnt die erste klinische Studie.

