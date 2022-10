Ein Blick in den Himmel hat sich am Dienstag in Baden-Württemberg gelohnt: Zwischen 11 und 13 Uhr konnte im Land eine partielle Sonnenfinsternis beobachtet werden.

Eine partielle Sonnenfinsternis hat am Dienstag in vielen Teilen Baden-Württembergs zahlreiche Menschen fasziniert - das Wetter dazu hätte, wie etwa in Stuttgart, nicht besser sein können. Ab 11 Uhr schob sich der Mond über die Sonne und verdeckte sie bis zu einem Viertel. Das Ereignis ließ sich am Dienstag über halb Europa beobachten. "Das Wetter hätte nicht besser sein können, um eine partielle Sonnenfinsternis zu beobachten", sagte Andreas Eberle, Vorsitzender der Sternwarte Stuttgart. "Wir haben perfekte Sicht auf die Sonne und könnten nicht glücklicher darüber sein."

Partielle Sonnenfinsternis in Baden-Württemberg: Schutz für die Augen ist ein Muss

Schon mit bloßem Auge war etwas zu erkennen, doch die Besucherinnen und Besucher der Sternwarte Stuttgart hatten Brillen mit Schutzfilter im Einsatz, wie der Vorsitzende der Sternwarte Stuttgart betonte. Im Laufe der vergangenen Stunden hatten sich rund 200 Schaulustige an der Sternwarte versammelt, um eine gute Aussicht auf das Naturspektakel zu erhalten.

Das Bundesamt für Strahlenschutz hatte zuvor gewarnt, ungeschützt mit bloßem Auge, durch Ferngläser, Kameras oder Teleskope in die Sonne zu schauen, denn in kürzester Zeit könne ein direkter, ungeschützter Blick in die Sonne die Netzhaut schädigen. Herkömmliche Sonnenbrillen oder rußgeschwärzte Glasscheiben würden nicht ausreichen, so der Hinweis der Behörde vor dem Naturschauspiel.

Eine Sonnenfinsternis ist kein seltenes Naturereignis

Laut Eberle gebe es mehr Sonnenfinsternisse als man denke. Er schätze, ungefähr zwei im Jahr. "Allerdings müssen Sie für eine Sonnenfinsternis am richtigen Fleck auf der Welt sein, um diese zu sehen." Im Vergleich dazu ließen sich Mondfinsternisse von überall beobachten. Eine partielle Sonnenfinsternis könne man in Deutschland alle paar Jahre wieder sehen.

Die Finsternis am Dienstag hätte man allerdings nicht auf der Erde als totale Sonnenfinsternis erleben können. "Der Kernschatten hat die Erde komplett verfehlt", erklärte Eberle. Übrigens soll die nächste totale Sonnenfinsternis 2081 am Bodensee zu sehen sein. Für eine Sonnenfinsternis müssen mehrere Faktoren zusammenkommen: Sie findet nur bei Neumond statt, wenn der Mond sich genau zwischen Erde und Sonne befindet.

Nächste partielle Sonnenfinsternis 2025 erwartet

"Südlich der Donau konnte man es gut sehen. Da war es klar", sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes in Offenbach. Auch südlich von Stuttgart bis zum Bodensee sei klare Sicht gewesen. Anderen Ortes habe man auf Wolkenlücken hoffen müssen.

Die letzte partielle Sonnenfinsternis war in Mitteleuropa im Juni vergangenen Jahres zu sehen, die nächste wird hier nach Angaben der Vereinigung der Sternfreunde am 29. März 2025 zu verfolgen sein.