Zum ersten Mal seit sechs Jahren gibt es in Deutschland heute wieder eine partielle Sonnenfinsternis. Bei wolkenlosem Himmel wird sie auch in Baden-Württemberg zu sehen sein.

Die Sonnenfinsternis war auch aus Stuttgart zu beobachten, hier über der Villa Reitzenstein, dem Amtssitz von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne). Staatsministerium Baden-Württemberg

In Süddeutschland wird die partielle Sonnenfinsternis zwar klein ausfallen, aber trotzdem sichtbar sein. "Dieses Mal wird die Verfinsterung relativ gering, nur circa sieben Prozent der Sonnenscheibe wird abgedeckt", erklärte Martin Herter von der Volkssternwarte Laupheim (Kreis Biberach) im SWR. Man brauche dafür eine zertifizierte und zugelassene Sonnenschutzbrille.

"Die Sonnenfinsternis wird gegen 11:30 Uhr anfangen, die größte Bedeckung wird gegen 12:30 Uhr sein und circa 13:20 Uhr ist sie dann vorbei."

Sonnenfinsternis im Livestream zu sehen

Um das Ereignis auch gefahrlos ohne Schutzbrille verfolgen zu können, zeigen Sternwarten, Planetarien und Science-Center aus Deutschland die Sonnenfinsternis im gemeinsamen Livestream - auch das Planetarium Mannheim und das Wissenschaftszentrum Experimenta in Heilbronn sind an der Übertragung beteiligt. Bei der partiellen Sonnenfinsternis schiebt sich ein Teil des Mondes vor die Sonne. Dann ist ein Teil der Sonnenscheibe nicht mehr zu sehen, es wird aber kaum dunkler.

Die partielle Sonnenfinsternis im Livestream:

Sonnenfinsternis in Norddeutschland besser zu sehen

Besonders gut ist die partielle Sonnenfinsternis in Norddeutschland zu sehen. Dort wird der Mond rund 20 Prozent der Sonnenscheibe bedecken. Die nächste totale Sonnenfinsternis in Deutschland - so wie im Jahr 1999 - gibt es im September 2081.