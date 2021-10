Mirow führt jetzt mit Capece "Die Linke" in BW

Die Heidelbergerin Sahra Mirow führt weiterhin die Landes-Linken in Baden-Württemberg an. Beim Parteitag in Leinfelden-Echterdingen bekam sie 124 von 143 Stimmen, das sind 86,71 Prozent. Neben ihr wurde der Gewerkschafter Elwis Capece als Vorsitzender gewählt. Das bisherige Vorstandsmitglied bekam 112 von 142 Delegiertenstimmen, das sind 78,87 Prozent. Mirow kündigte eine Kampagne zum bezahlbaren Wohnen an. Der frühere Linken-Bundesvorsitzende Riexinger sagte dem SWR, nach dem "Desaster" bei der Bundestagswahl sei "eine kritische Analyse" nötig.