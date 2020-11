In diesen Zeiten ist vieles ganz anders und vor allem vieles virtuell. So auch der Grünen-Parteitag, der am Freitag startet. Eigentlich wollte man den Parteitag in der Messe Karlsruhe begehen. Doch jetzt schalten sich die Delegierten aus ihren Wohnzimmern zu.

Sendung am Fr , 20.11.2020 18:00 Uhr, SWR Aktuell Baden-Württemberg, SWR Fernsehen BW