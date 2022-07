Wahl zum Landesvorstand: AfD BW entscheidet über neuen Kurs

Beim Parteitag der AfD BW am Wochenende werden wichtige Entscheidungen getroffen: Die Wahl einer neuen Spitze des Landesverbands steht an - und das unter besonderer Beobachtung.

Wie am Donnerstag verkündet wurde, wird die AfD in Baden-Württemberg nun vom Verfassungsschutz offiziell beobachtet. Fraktionschef Bernd Gögel vermutet dahinter ein politisches Kalkül kurz vor diesem Landesparteitag am 16. und 17. Juli in Stuttgart. Gögel sprach von der "Stasi 2.0" und davon, dass die AfD "weiter desavouiert und insoweit beschädigt werden soll, dass für den Bürger keine wählbare Alternative zu der desaströsen aktuellen Politik verbleiben darf".

Wahl zur Spitze der AfD BW

Beim Parteitag müssen wichtige Entscheidungen getroffen werden. Der Landesverband bestimmt seinen künftigen Kurs und wählt einen neuen Parteivorsitz für Baden-Württemberg. Alice Weidel, Bundestagsfraktionschefin und Co-Bundesparteichefin, will sich künftig auf ihre Berliner Ämter konzentrieren und nicht mehr für den Parteivorsitz im Land antreten.

Hess und Spaniel als mögliche Nachfolger von Alice Weidel

Aktuell gibt es zwei potenzielle Nachfolger: Der Polizeibeamte und Bundestagsabgeordnete Martin Hess sieht sich als gemäßigt und hat gefordert, die AfD müsse sich von problematischen Gruppierungen abgrenzen. Sein Konkurrent ist der gelernte Ingenieur und Bundestagsabgeordnete Dirk Spaniel, der eher den Völkisch-Nationalen in der Partei nahesteht.

Spaniel ist kein Unbekannter im Landesverband. Er führte die AfD Baden-Württemberg im Jahr 2019 mit Landtagsfraktionschef Gögel in einer Doppelspitze. Die beiden verstritten sich jedoch, bis Weidel kurz vor der ersten Corona-Welle übernahm, um den Verband zu befrieden.

Große Erwartungen an AfD-Landesvorstand

Es sind keine einfachen Zeiten für die Landes-AfD. Das Ergebnis bei der Landtagswahl war schlechter als erwartet, sie landete bei 9,7 Prozent - ein Minus von 5,4 Punkten. Dazu hat die AfD im vergangenen Jahr viele Mitglieder verloren und seit dieser Woche steht der Landesverband auch noch unter Beobachtung des Landesverfassungsschutzes. Die Partei wird sich jetzt fragen müssen, welcher der Bewerber um den Landesvorsitz die Probleme am besten lösen kann. Ob sich sonst noch Kandidaten aufstellen lassen oder es erneut zu einer Doppelspitze kommt, ist unklar. 800 bis 1.000 Teilnehmende werden erwartet.

AfD-Landesparteitag vom 2. und 3. Juli verschoben

Eigentlich war der Landesparteitag der AfD BW am 2. und 3. Juli in der Stuttgarter Carl-Benz-Arena geplant. Allerdings hatte der Hallenbetreiber zunächst den Mietvertrag mit der Partei gekündigt. Eine Eilentscheidung des Landgerichts Stuttgart hatte ihn nach einer Klage der AfD gegen die Kündigung dazu verpflichtet, den Vertrag einzuhalten. Laut Hallenbetreiber gab es aber eine außergerichtliche Einigung und der Parteitag findet nun am 16. und 17. Juli auf der Landesmesse in Stuttgart statt. Der neue Landesvorstand wird voraussichtlich am Samstagnachmittag gewählt.