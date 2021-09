Von "souverän" bis "verantwortungslos": Das sagen die Parteien in BW zum TV-Triell

Grüne, CDU und SPD in Baden-Württemberg sind mit dem Auftreten ihrer Kanzlerkandidaten beim Fernseh-Triell zur Bundestagswahl zufrieden - doch es gibt auch Kritik.

Im zweiten TV-Triell mit den Kanzlerkandidaten Armin Laschet (CDU), Olaf Scholz (SPD) und Annalena Baerbock (Grüne) kam es zu einigen Wortgefechten - am Ende sahen die Teilnehmerinnen und Teilnehner der anschließenden Blitzumfrage den SPD-Kanzlerkandidaten erneut vorn. Die Reaktionen der Landesverbände in Baden-Württemberg fallen unterschiedlich aus.

SPD-Landeschef Stoch: Scholz war "souverän"

Souverän und ruhig habe der SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz gestern Abend beim TV-Dreikampf bewiesen, dass er Kanzler könne - so sieht es der SPD-Landesvorsitzende Andreas Stoch bei Twitter. Die SPD Baden-Württemberg betont in ihrer Analyse des gestrigen Fernsehabends, dass Scholz vor allem bei sozialen Themen gepunktet habe.

Viele Inhalte & ungefähr genau so viel Streit heute Abend - aber bei allem ein ruhiger & souveräner @OlafScholz im #Triell. Er hat noch mal bewiesen, dass er Kanzler kann und sich auf das Wesentliche konzentriert: Die beste Zukunft für alle Bürgerinnen & Bürger. #Scholzpacktdasan https://t.co/q5e0M3b9LM

CDU-Spitzenkandidat Schäuble: "An Zustimmung aufgeholt"

Der Spitzenkandidat der CDU in Baden-Württemberg, Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble, verteidigte im Interview mit dem SWR den Unions-Kanzlerkandidaten Armin Laschet. Für ihn sei es wichtig zu sehen, wie Laschet im Verlauf des Fernseh-Triells an Zustimmung aufgeholt habe, so Schäuble. Den Umfragewerten, die die CDU momentan hinter der SPD sehen, wolle er dagegen nicht vertrauen.

Grüne zu Scholz und Laschet: "Kollektive Verantwortungslosigkeit"

Für die Grünen in Baden-Württemberg hat ihre Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock im TV-Triell klargemacht, dass es bei der Wahl um die Entscheidung zwischen einem "Weiter so" oder echtem Aufbruch gehe. Die Landesvorsitzende Sandra Detzer kündigte an, bis zur Bundestagswahl in zwei Wochen um jede Stimme kämpfen zu wollen. Die Spitzenkandidatin der Grünen in Baden-Württemberg, Franziska Brantner, warf den Kandidaten von Union und SPD nach dem Triell "kollektive Verantwortungslosigkeit" vor.

FDP-Landeschef Theurer: Lindner hat "zweimal das Triell gewonnen"

Enttäuscht zeigte sich nach dem TV-Triell unter anderem die FDP. Der baden-württembergische Landesvorsitzende Michael Theurer spottete bei Twitter: Es sei faszinierend, dass der FDP-Bundesvorsitzende Christian Lindner zweimal das Triell gewonnen habe, ohne daran teilgenommen zu haben. Die Soziale Marktwirtschaft habe offensichtlich keine Kanzlerkandidaten, umso mehr komme es auf die FDP in der nächsten Bundesregierung an.

Es ist schon faszinierend, dass @c_lindner zwei Mal das #Triell gewonnen hat, ohne daran teilzunehmen. Muss man auch erstmal schaffen.

Linke und AfD kritisieren Themenauswahl

Die Oppositionsparteien kritisierten zudem die Themenwahl beim zweiten TV-Triell: Der Spitzenkandidat der Linken, Dietmar Bartsch, nannte die Debatte enttäuschend, weil Themen wie Kinderarmut oder gleiche Lebensverhältnisse in Ost und West keine Rolle gespielt hätten. Der AfD-Co-Vorsitzende Tino Chrupalla bemängelte zudem, die Sorgen der Mittelschicht seien inhaltlich zu kurz gekommen.

Kommunikationsexperte: "Es gibt keinen Aufreger"

Der Kommunikationswissenschaftler Frank Brettschneider von der Universität Hohenheim glaubt, dass das Triell schnell wieder vergessen wird. "Es geht immer um die Frage, ob eine Geschichte für die nächsten Tage weitergesponnen wird. Und die sehe ich hier nicht. Es gibt keinen Aufreger über den man noch lange reden könnte. Das ist ein Vorteil für Scholz", so Brettschneider im Interview mit tagesschau.de.

Für die nächsten Wochen geht er davon aus, dass Olaf Scholz versuchen, Fehler zu vermeiden - während Baerbock und Laschet seiner Einschätzung nach auf die unentschiedenen Wählerinnen und Wähler zugehen und Inhalte zuspitzen werden. Am Abend treten Vertreterinnen und Vertreter von FDP, Linke, CSU und AfD im Ersten zu einer Vierer-Debatte an.