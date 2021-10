Grüne, SPD und FDP gewinnen Mitglieder dazu

SPD, Grüne und FDP in Baden-Württemberg haben nicht nur bei der Bundestagswahl Prozente gutgemacht, sie haben auch zahlreiche Mitglieder hinzugewonnen. Die SPD konnte ihren langen Abwärtstrend stoppen und rund um die Wahl 300 neue Mitglieder begrüßen. Wie eine Sprecherin der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart sagte, liegt die Mitgliederzahl nun bei 33.200. Die Grünen verzeichneten zuletzt einen stetigen Zuwachs. Im April überschritt die Partei die Marke von 15.000, im August die Marke von 16.000 Parteimitgliedern, so eine Sprecherin. Nach der Wahl setze sich der starke Anstieg bei Mitgliedsanträgen fort. FDP-Landeschef Michael Theurer sagte der dpa, die Landespartei habe mittlerweile 9.500 Mitglieder. "Allein seit März diesen Jahres ist unser Landesverband um rund 1.500 Mitglieder gewachsen", so Theurer. Die CDU ist mit rund 60.000 Mitgliedern die Partei, die im Land am stärksten verankert ist. Zudem ist sie der zweitstärkste CDU-Landesverband bundesweit. Über die aktuelle Mitgliederentwicklung konnte eine Sprecherin nichts sagen. Eintritte könnten über den Kreis-, Landes- oder Bundesverband erfolgen, daher gebe es hier eine zeitverzögerte Erfassung.