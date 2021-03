Am Tag nach der Landtagswahl in Baden-Württemberg sind die Grünen in Hochstimmung. SPD und FDP wollen in die Regierung. Die CDU dagegen steckt in der Krise.

Es ist der Tag nach der historischen Wahlschlappe: Nur 24,1 Prozent der Wählerinnen und Wähler in Baden-Württemberg haben der CDU bei der Landtagswahl ihre Stimme gegeben. Auch wenn es sich in den Umfragen abgezeichnet hatte: Mit einem derartigen Tiefschlag hatte in der Partei wohl niemand gerechnet.

Krisensitzung der CDU-Parteigremien: Ruf nach personeller Erneuerung

Während bei den Grünen nach ihrem Wahlerfolg heute nur wenige Sitzungen anstehen, kommen bei der baden-württembergischen CDU sowohl die Landtagsfraktion als auch die Parteigremien zusammen, um über die Konsequenzen aus dem Wahlergebnis zu beraten. Spitzenkandidatin Susanne Eisenmann hatte schon am Abend gesagt, sie übernehme die Verantwortung - wie genau, ließ sie aber offen. Am Mittag wird sie gemeinsam mit dem CDU-Bundesvorsitzenden Armin Laschet eine Pressekonferenz geben. Vorher werden auch die Parteigremien in Berlin über Konsequenzen aus der Landtagswahl in Baden-Württemberg beraten.

Schon am Sonntagabend hatte Landwirtschaftsminister Peter Hauk als einer der ersten personelle Konsequenzen in seiner CDU gefordert: Man werde "neue Köpfe" brauchen - ein "Weiter so" könne es angesichts der herben Verluste nicht geben, so Hauk. Genau wie Eisenmann und CDU-Landeschef Thomas Strobl sprach sich Hauk aber dafür aus, offen für eine Fortsetzung der grün-schwarzen Koalition zu sein.

Oettinger: CDU muss jünger und weiblicher werden

Der frühere baden-württembergische Ministerpräsident Günther Oettinger sieht die Gründe für die Verluste seiner Partei vor allem im Land: Winfried Kretschmann sei das Zugpferd der Grünen. Es sei aber leichtsinnig und falsch zu glauben, das Problem wäre erledigt, wenn Kretschmann gehe, sagte Oettinger der "Stuttgarter Zeitung". Die CDU müsse jünger und weiblicher werden, um an alte Erfolge im Südwesten anknüpfen zu können. Außerdem müsse es der Partei gelingen, eine Vision zu vermitteln.

Hält Kretschmann an Grün-Schwarz fest?

Die Grünen können sich zunächst kurz auf ihrem Wahlergebnis ausruhen - bei ihnen stehen vorerst keine Entscheidungen an: Ministerpräsident Winfried Kretschmann steht unangefochten an der Spitze, er kann sich aussuchen, mit wem er künftig regieren will. Grün-Schwarz würde für Stabilität stehen und mit einer noch weiter dezimierten CDU hätten die Grünen es sicher leichter. Doch es gibt auch verhaltene Stimmen, die sagen, man sei einander müde geworden. Für Aufbruch stünde dieses Bündnis nicht gerade.

Auf der anderen Seite stünden SPD und FDP für eine Ampel-Koalition bereit: Vor allem die FDP strotzt nach ihrem guten Wahlergebnis vor Selbstbewusstsein. Landeschef Michael Theurer betonte am Wahlabend mehrfach, seine Partei wolle etwas bewegen. Auch SPD-Landeschef und -Spitzenkandidat Andreas Stoch sagte, die Wählerinnen und Wähler wollten keine Fortsetzung der grün-schwarzen Koalition. Für die SPD könnte ein Ampel-Bündnis sogar überlebenswichtig sein: Ohne eine Regierungsbeteiligung sehen sich manche Sozialdemokraten nach den Verlusten bei dieser Landtagswahl vor dem Sturz in die Bedeutungslosigkeit.