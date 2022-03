Paritätischer Wohlfahrtsverband fordert Gleichbehandlung aller Geflüchteten

per Mail teilen

Der Paritätische Wohlfahrtsverband Baden-Württemberg fordert zum Internationalen Tag gegen Rassismus am 21. März die Gleichbehandlung aller Geflüchteten. Der Verband teilte mit, die Herkunft der Menschen dürfe keine Rolle spielen. "Wir begrüßen, dass Menschen, die aus der Ukraine fliehen, visumsfrei in Deutschland einreisen können, großzügig aufgenommen werden und kein Asylverfahren durchlaufen müssen", schreibt der Paritätische Wohlfahrtsverband. Das Vorgehen sei unbürokratisch und unkompliziert. Das solle für alle Menschen gelten, die vor Krieg und Verfolgung hierher flüchten, unabhängig von Herkunft, Religion, Hautfarbe oder sexueller Orientierung. Das Migrationsministerium in Baden-Württemberg bestätigt, dass der Umgang mit Geflüchteten aus der Ukraine rechtlich gesehen ein anderer ist als bisher. Denn erstmals habe die Europäische Union die sogenannte Massenzustromrichtlinie aktiviert. Dank dieser Regelung können Geflüchtete aus der Ukraine ohne Visum und Asylverfahren einreisen und zunächst bis zu einem Jahr bleiben. Außerdem haben Geflüchtete aus der Ukraine einen Anspruch auf Sozialleistungen und dürfen wohnen, wo sie möchten.