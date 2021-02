per Mail teilen

Wegen der Ablauffristen für alte Papierführerscheine rät das baden-württembergische Verkehrsministerium, sich spätestens ab einem Jahr vor Ende der Gültigkeit des Führerscheins um dessen Umtausch zu kümmern. Alte Papierführerscheine - die sogenannten "grauen" oder "rosa" Lappen - verlieren ab Januar 2022 schrittweise ihre Gültigkeit. Der alte Schein muss daher rechtzeitig durch den aktuell gültigen EU-einheitlichen Kartenführerschein ersetzt werden. Es sei eine große Herausforderung, gemäß den EU-Vorgaben, die rund 43 Millionen betroffenen Führerscheine in Deutschland auszutauschen, so Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne). Deswegen passiere der Austausch auch nicht auf einmal, sondern stufenweise. Auch Inhaberinnen und Inhaber des alten Scheckkartenführerscheins müssen diesen umtauschen. Betroffen sind Führerscheine, die vor dem 31.12.1998 ausgestellt wurden sowie Scheckkartenführerscheine, die vor dem 19.01.2013 ausgegeben wurden. Wird der alte Führerschein nach der Umtauschfrist weiter genutzt, riskiert man bei Kontrollen ein Verwarngeld von 10 Euro. Mit der Umtauschaktion setzt Deutschland die Führerscheinrichtlinie der Europäischen Union aus dem Jahr 2006 um. Deren Ziel ist, die rund 100 unterschiedlichen Führerscheinmuster in der EU zu vereinheitlichen. Damit wird transparent, welche Fahrzeuge die Inhaberinnen und Inhaber einer Fahrerlaubnis fahren dürfen. Außerdem soll der EU-Kartenführerschein Fälschungen vorbeugen.