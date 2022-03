Krankenkassenverband: Scheitert die Corona-Impfpflicht an Papiermangel?

per Mail teilen

Der Krankenkassenverband GKV hält die Impfpflicht wegen Papiermangels nicht für umsetzbar. Tatsächlich kommen auch aus BW Klagen über fehlendes Papier. Was ist dran am Argument?

Keine allgemeine Corona-Impfpflicht, weil Papier fehlt? Zumindest wenn es nach dem Verband der gesetzlichen Krankenkassen GKV geht, könnte fehlendes Papier durchaus mit ein Grund dafür sein. Es herrsche ein "akuter Papiermangel" in Europa, hieß es in einem Schreiben des Spitzenverbands am Montag. Somit fehle das Material für die rund "120 Millionen Anschreiben" - mit diesen müssten die Krankenkassen laut Gesetzentwurf ihre Versicherten bis zum 15. Mai über die Corona-Impfpflicht informieren.

Heftige Diskussionen auf Twitter

Der Verband "Die Papierindustrie" widersprach kurz darauf - auf Twitter hieß es: "Wir können dies nicht nachvollziehen. Die deutsche Papierindustrie ist lieferfähig." Auf dem sozialen Netzwerk sorgte das Argument des GKV zudem unter den Nutzen für heftige Diskussionen - und zum Teil für spöttische Kommentare. Der Hashtag #Papiermangel war zeitweise ganz oben auf der Liste der Trends in Deutschland.

Papiermangel beschäftigt Branche bereits seit Langem

Ist es unwahrscheinlich, dass den Krankenkassen tatsächlich das nötige Papier für die Anschreiben fehlt? Das Problem Papiermangel ist bekannt. Die produzierenden Unternehmen klagen seit Langem darüber. Zuletzt hatte sich diese Entwicklung in der Corona-Pandemie verstärkt, weil unter anderem die internationalen Lieferketten unterbrochen waren. Vor allem Verlagen in Baden-Württemberg ging der Rohstoff aus. Betroffen waren beispielsweise auch Medienunternehmen im Tübinger Raum. Zudem steht die Druckerbranche im Land massiv unter Druck.

Einen Papiermangel gebe es also durchaus, bestätigt Andreas Geiger, der Sprecher des Verbands "Die Papierindustrie". Allerdings müsse die Situation differenziert betrachtet werden.

"Papier ist nicht gleich Papier."

Betroffen ist vor allem Zeitungsdruckpapier

Stark betroffen sei derzeit vor allem das Druckpapier, speziell das Zeitungsdruckpapier. Geiger erklärt das damit, dass die Briefkasten-Werbung des stationären Handels während der Corona-Pandemie stark zugenommen habe. Für die Anzeigenblätter der Supermärkte werde das gleiche Papier wie für Zeitungsdruckpapier genutzt. Gerade in diesem Bereich mache sich der Mangel daher besonders bemerkbar.

Verband: Briefpapier ist ohne Probleme lieferbar

Die Krankenkassen dagegen würden Briefpapier benötigen - sogenanntes Administrations-Papier. "Das sind ganz andere Hersteller, die für dieses Segment produzieren", sagt Geiger. Die Unternehmen, mit denen er im Gespräch gewesen sei, könnten die benötigte Papiermenge mit einer Vorlaufzeit von acht Wochen "auf den Tisch stellen. Das ist nicht, was uns groß beschäftigen wird".

Verband aus BW: Lieferzeit ist entscheidendes Kriterium

Ganz anders sieht das Oliver Machold vom Vorstand des Verbands Druck und Medien in Baden-Württemberg (vdm), der zusammen mit dem Verband der Papier, Pappe und Kunststoff verarbeitenden Industrie rund 280 Unternehmen im Land vertritt. Die Sorge des Krankenkassen-Spitzenverbands, kein Papier zu bekommen, könne er sehr wohl nachvollziehen, so der vdm-Vorstand.

Briefbogenpapier sei nicht weniger schwer zu beschaffen als andere Papiersorten. Rohstoffmangel und steigende Energiepreise - die durch den Ukraine-Krieg weiter zunehmen dürften - seien Gründe dafür, dass die gesamte Branche zu kämpfen habe. "Lieferbar ist das Papier - die Frage ist: wann und wieviel? Aktuell gibt es keine Garantien", sagt Machold.

Krankenkassen führen neben Papiermangel noch andere Gründe an

Auch der Spitzenverband der Krankenkassen wies darauf hin, dass die Frist für die Anschreiben bis zum 15. Mai "organisatorisch nicht zu erfüllen" sei. Die notwendigen Druckaufträge würden "den zeitlichen Rahmen sprengen".

Außer dem Papiermangel führte der GKV auch andere Gründe an. Der Verband wies zurück, dass die Kassen sich um die Überwachung der Impfpflicht kümmern sollen. Dies sei eine staatliche Aufgabe. Die Meldung der Ungeimpften an "Bußgeldstellen" würde "das wichtige Vertrauensverhältnis zwischen Versicherten und Krankenkassen stark belasten". Das geplante dezentrale Meldesystem bei den einzelnen Krankenkassen würde zudem zu "millionenfachen" Fehlern führen. "Millionen von Bürgerinnen und Bürgern würden zu Unrecht, trotz einer vollständigen Immunisierung, den Bußgeldstellen gemeldet werden müssen", warnte der GKV.

Bundestag entscheidet demnächst über Impfpflicht

Eine mögliche allgemeine Impfpflicht ab 18 Jahren sieht ein parteiübergreifender Gesetzentwurf verschiedener Bundestagsabgeordneten vor. Vergangene Woche hatte der Bundestag erstmals über insgesamt fünf Gesetzentwürfe und Anträge zur Impfpflicht debattiert. Voraussichtlich Anfang April soll dazu eine Entscheidung fallen.