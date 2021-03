In puncto Schnelligkeit läuft im Land zurzeit nicht alles rund - zumindest nicht, wenn es um die Eindämmung der Corona-Pandemie geht. Millionen fehlerhafte Masken mussten zurückgerufen werden. Und auch an einer zielführenden Teststrategie und schnellen Impfterminvergabe hapert es.

Kritik hat das Sozialministerium zuletzt aber vor allem auch wegen mangelnder und schlechter Kommunikation in der Corona-Krise erhalten. In den vergangenen Wochen leiden besonders die Impfzentren unter einem mangelnden Informationsaustausch durch die Landesregierung. So hatten SWR-Hörerinnen und Hörer zum Beispiel berichtet, dass sie Termine für Impfungen mit dem Impfstoff von Astrazeneca erhielten, obwohl dieser noch gar nicht für die Altersgruppe der über 65-Jährigen zugelassen war.

Kommunikationsprobleme zwischen Ministerium und Impfzentren

Nun Anfang der Woche der umgekehrte Fall: Die Ständige Impfkommission gibt den Astrazeneca-Impfstoff auch für Menschen ab 65 Jahren frei. Somit sind in Baden-Württemberg 1,7 Millionen weitere Menschen impfberechtigt. Bei der Impfhotline kommen die nun Berechtigten zwar durch, das Problem diesmal aber: Die Information, die Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) am Dienstagmittag verkündet hatte, war noch nicht zu den Impfzentren vorgedrungen. Aus dem Ministerium hieß es daraufhin, dass noch zwei Tage gewartet werden müsse, bis alle auf dem gleichen Wissensstand seien.

Dass die Impfzentren nicht richtig über geänderte Impfberechtigungen informiert werden, ist kein Einzelfall. Ende Februar, als der Astrazeneca-Impfstoff auch für Polizisten, Lehrer und Erzieher freigegeben wurde, waren Impfberechtigte von Mitarbeitenden der Hotline 116 117 abgewiesen worden, weil diese noch nicht über die Änderung informiert waren.

Chaos bei der Impfterminvergabe

Ähnliche Probleme gab es bei der Terminvergabe für die Impfungen. Die Impfzentren hatten sich gut auf einen schnellen und geordneten Ablauf der Impfungen vorbereitet. Mangels Impfstoffs konnte dann aber nicht so gestartet werden, wie sich das die Impfzentren erhofft hatten.

Direkt zu Beginn bremste das Gesundheitsministerium selbst den Impfstart in den Kreisimpfzentren: "Klar ist, es wird sehr, sehr wenig Termine geben. Und viele Menschen werden keinen bekommen", sagte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums in Stuttgart. "Das muss man in aller Deutlichkeit so sagen und wir müssen weiterhin um Geduld bitten." Grund seien weniger die fehlende Kapazität oder das Personal, sondern viel mehr der nicht vorhandene Impfstoff.

Die Vergabe der wenigen Impftermine glich eher einem Glücksspiel. Aufgrund des großen Ansturms brachen die Server zusammen und auch die Impfhotline war überlastet. Ein Durchkommen war kaum möglich. Mancherorts fanden sich Bürger sogar zusammen, um alleinstehende über 80-Jährige bei der Terminvergabe zu unterstützen. Eine Hotline für die Hotline sozusagen. Von "Vergabechaos" sprach etwa der Landrat des Bodenseekreises.

Unausgegorene Teststrategie: Discounter schneller als das Land

Auch eine einheitliche Teststrategie in Baden-Württemberg fehlt bislang. Zwar gab es kurz vor Weihnachten ein kleines Testgeschenk: Das Sozialministerium ermöglichte in 120 Städten im Land Teststationen und stellte 80.000 Schnelltests zur Verfügung. Doch das war eben nur ein einmaliges Weihnachtsgeschenk.

Danach ist erst mal zweieinhalb Monate nichts passiert. Seit Montag sollte jeder Bürger in Baden-Württemberg zwar einen kostenlosen Test pro Woche erhalten. Doch während Discounter im Land die Tests verkaufen, klappt die Verteilung durch das Land noch nicht. Das für die Pandemiebekämpfung zuständige Sozialministerium hat die Aufgabe an die Hausärzte und Apotheken delegiert. Letztere beklagen, sie hätten weder die personellen noch die nötigen räumlichen Kapazitäten. Auch finanzielle Probleme gibt es viele. Landkreise, Arztpraxen und Apotheken bekommen die Kosten für die Tests bislang noch nicht ersetzt. Viele Kreise und Kommunen in Baden-Württemberg gehen deshalb jetzt in Vorleistung und hoffen, dass der Bund die Kosten ab April auch rückwirkend erstattet.

Maskendebakel: Millionen fehlerhafte Masken angeschafft

Gleich zu Beginn der Pandemie schafften Land und Bund massenhaft Masken an, massenhaft, zu einer Zeit in der Masken Mangelware waren. Das Land bestellte, was auf dem Markt war. Doch wie sich erst sehr viel später herausstellte, waren Schulen, Kliniken und Pflegeheime mit mangelhaften Masken des Typs FFP2 und KN95 beliefert worden. 13 der 27 gelieferten Modelle fielen durch stichprobenartige Tests, die das Sozialministerium anordnen ließ. Es folgte ein Warnhinweis für 3,5 Millionen Masken. Dem Land entstand ein Schaden in Millionenhöhe. Schadensersatzansprüche werden derzeit geprüft.

Im Februar dann eine erneute Warnung: Bis zu vier weitere Maskentypen, die der Bund dem Land zur Verfügung gestellt hatte, seien mangelhaft. Nach Kritik der Lehrkräfte an den gelieferten Masken, hatte das Sozialministerium alle Masken in den Lagerbeständen des Landes stichprobenartig testen lassen. Nach Angaben des Sozialministeriums und Aussagen des Bundes hatten auch diese Masken zuvor stichprobenartige Tests einer zertifizierten Prüfstelle bestanden.

Medizinische Masken bei Erziehungseinrichtungen lange Mangelware

Während die einen zumindest mangelhafte Masken bekamen, warteten die anderen noch auf welche. Als am 25. Januar das Tragen von medizinischen Masken im Öffentlichen Personennahverkehr und in Supermärkten aufgrund der Corona-Verordnung des Landes verpflichtend wurde, gab es für tausende Lehrkräfte und Erzieherinnen und Erzieher in den Notbetreuungen des Landes keine Regelungen. Die Enttäuschung war groß. Schulleitungen und Fördervereine versorgten das Personal mit Masken. Während die Landesregierung versprach, dass die Masken auf dem Weg seien, kamen an vielen Schulen und Kitas lange keine Masken an. Hinzu kam der Ärger bei den Erzieherinnen, für die sich das Kultusministerium nicht zuständig sah. Erst als die Notbetreuungen schon aus allen Nähten platzten, versorgte das Sozialministerium schließlich auch die Kitaerzieherinnen und Kitaerzieher mit medizinischen Masken.