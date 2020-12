Tausende Lehrer, Polizisten und Richter in Baden-Württemberg haben kurz vor Weihnachten zu viel Geld überwiesen bekommen. Wer jetzt an Weihnachtsgeschenke vom Staat denkt, der wird enttäuscht. Der unverhoffte Geldsegen für die Beamten ist leider kein vorweihnachtliches Geschenk, sondern das Resultat einer millionenschwere IT-Panne. Das Landesamt für Besoldung, das in Fellbach sitzt, hat rund 2,2 Millionen Euro zu viel an mehr als 2.000 Bedienstete im Land überwiesen, weil das zuständige Programm fehlerhaft gewartet wurde. Das hat ein Mitarbeiter der Behörde gegenüber dem SWR bestätigt. Dabei geht es um fehlerhafte Lohnüberweisungen vom November. Das Geld sei vor allem auf Konten von Lehrern gelandet, heißt es. Alle Betroffenen seien zwischenzeitlich aber informiert - das überschüssige Geld werde automatisch rückabgewickelt. Das Landesamt für Besoldung zahlt die Gehälter und Kindergeld an fast 450.000 Landesmitarbeiter, Ruheständler oder Beamte im Land.