Beim Versand von Briefunterlagen für die baden-württembergische Landtagswahl am 14. März hat es eine Panne gegeben. Nach einer Abfrage bei 1.101 Gemeinden im Land, ist nun bekannt, dass mindestens 880 Wählerinnen und Wähler die Unterlagen zweifach erhielten. Dies teilte Landeswahlleiterin Cornelia Nesch der Deutschen Presseagentur mit. Die betroffenen Wahlscheine, würden von den Gemeinden für ungültig erklärt. Die meisten betroffenen Wahlberechtigten hätten bereits einen neuen Wahlschein mit neuer Wahlschein-Nummer erhalten. Die Panne sei durch sogenannte Druckwiederholungen gekommen, die vom Bearbeiter bei der Gemeinde jederzeit manuell ausgelöst werden könnten. "Warum es zu den Mehrfachversendungen kam, kann letztlich nur die betroffene Kommune beantworten", so Nesch. Wie der SWR am Dienstag berichtete, waren allein in Bad Krozingen mindestens 91 Fälle bekannt.