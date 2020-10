Das Land Baden-Württemberg hat wegen steigender Corona-Zahlen die höchste Pandemiewarnstufe ausgerufen. Die bringt neue Maßnahmen mit sich. Was ist jetzt noch erlaubt - und was nicht?

Am Montag gilt in ganz Baden-Württemberg eine verschärfte Maskenpflicht. Das heißt: Zusätzlich zur Maskenpflicht im ÖPNV, in Geschäften und in der Gastronomie muss auch überall dort im öffentlichen Raum eine Maske getragen werden, wo Abstände nicht eingehalten werden können. Das bedeutet allerdings nicht zwangsläufig, dass man sich nur noch mit einer Maske in Fußgängerbereichen wie Straßen-Bürgersteigen bewegen kann. "Wir appellieren da an die Eigenverantwortung des Einzelnen", sagte ein Regierungssprecher auf SWR-Nachfrage. "Man kann zum Beispiel auch die Straßenseite wechseln oder sich an die Wand drücken, wenn einem jemand entgegenkommt." Es sei aber ratsam, immer eine Maske griffbereit zu haben.

In einigen Städten und Kreisen gelten ohnehin schon verschärfte Masken-Regeln. In Stuttgart beispielsweise gilt im gesamten Innenstadtring eine Maskenpflicht (ausgenommen sind Fahrradfahrer und Jogger).

Außerdem müssen Schüler ab der fünften Klasse in ganz Baden-Württemberg ab Montag im Unterricht einen Mund-Nasen-Schutz tragen. In den Gängen und auf dem Pausenhof gilt die Pflicht ohnehin schon.

Egal ob im öffentlichen oder privaten Raum: Es dürfen sich maximal zehn Personen treffen. Das gilt auch für private Feiern. Mehr sind nur dann erlaubt, wenn die Teilnehmer aus maximal zwei Haushalten kommen ODER wenn alle Teilnehmer miteinander verwandt sind (Großeltern, Eltern, Kinder, Enkelkinder, Geschwister und deren Nachkommen).

Ja, Veranstaltungen sind noch erlaubt, aber nur mit maximal 100 Teilnehmern und entsprechenden Hygiene-Konzepten. An privaten Feiern dürfen nur noch maximal zehn Personen teilnehmen.

Nein, landesweite Sperrstunden sind auch in der aktualisierten Corona-Verordnung bislang nicht vorgesehen. Es gibt jedoch in einzelnen Städten und Landkreisen entsprechende Beschränkungen. So darf zum Beispiel in Stuttgart an Wochenenden nach 21 Uhr kein Alkohol zum Mitnehmen mehr verkauft werden. Außerdem darf auf einigen öffentlichen Plätzen ab 23 Uhr kein Alkohol mehr konsumiert werden. Im Landkreis Tübingen beispielsweise gilt eine generelle Sperrstunde für die Gastronomie ab 23 Uhr.

Nein. Das Land legt in seiner aktualisierten Verordnung quasi die Mindestmaßnahmen fest, die in allen Städten und Landkreisen gelten. Darüber hinaus dürfen einzelne Kommunen oder Kreise aber auch schärfere Regeln einführen, wenn ihre Sieben-Tage-Inzidenz bei über 50 liegt.

Bei Erkältungserkrankungen kann man sich jetzt wieder telefonisch eine Krankschreibung besorgen. Diese Sonderregelung gilt zunächst bis zum Jahresende - das hatte der Gemeinsame Bundesausschuss im Gesundheitswesen vergangene Woche beschlossen. So sollen in der Corona-Krise volle Wartezimmer und das Ansteckungsrisiko verhindert werden. Die Ärzte müssen die Patienten persönlich am Telefon zu ihren Beschwerden befragen. Die Krankschreibung kann für sieben Tage gelten und telefonisch einmal verlängert werden.

