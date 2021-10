Baden-Württemberg kurz vor Pandemiestufe 3

Wer bei der Robotik-Forschung vorne mit dabei sein will, der braucht echte Spezialisten. Sie sind aber fast so hart umkämpft wie gute Fußballer. Dem Max-Planck-Institut in Stuttgart ist jetzt ein echter Transfer-Coup gelungen. Ein Spitzen-Forscher kommt mit seinem Know-how aus den USA nach Stuttgart - weil er hier bessere Bedingungen hat als in Amerika. mehr...