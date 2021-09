SWR-Datenjournalist: Das Problem mit der Dunkelziffer

Die Zahlen des Landesgesundheitsamts zeigen, dass insbesondere Ungeimpfte an Corona erkranken. SWR-Datenjournalist Nico Heiliger erklärt, warum die Situation komplexer ist.

Die Zahl der Covid-Fälle auf den Intensivstationen stieg in Baden-Württemberg binnen eines Tages um 8 auf 139, wie das Landesgesundheitsamt am Freitag (Stand: 16 Uhr) mitteilte. Die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz stieg auf 87,3 (am Vortag: 83,7). Deutlich ist der Unterschied dieses Wertes bei Geimpften und Ungeimpften. Betrachtet man nur jene, deren Impfserie abgeschlossen ist, so wurden innerhalb einer Woche bei 16,6 je 100.000 Einwohnern Neuinfektionen mit dem Coronavirus registriert. Bei den Menschen ohne jegliche oder mit unvollständiger Impfung sowie Fällen ohne Angaben zum Impfstatus betrug der Wert hingegen 193,2.

SWR: Die Zahlen sind deutlich. Ist das inzwischen die Pandemie der Ungeimpften?

Nico Heiliger: Ja, wenn man auf diese Zahlen guckt, haben wir eindeutig eine Pandemie der Ungeimpften. Die Geimpften werden nicht mehr mit Schnelltests getestet, wenn sie in Restaurants oder Kinos wollen. Wie aussagekräftig zum Beispiel die Inzidenz bei den Geimpften ist, ist schwer einzuschätzen. Da stellt sich schon die Frage: Gibt es jetzt eine hohe Dunkelziffer?

Das heißt, die Zahlen sind mit Vorsicht zu genießen?

Wir wissen, dass Schnelltests während der dritten Welle kaum Infektionsherde aufdecken konnten. Der große Anteil der Infizierten wird durch PCR-Tests gefunden, die hauptsächlich bei Symptomen und der Kontaktnachverfolgung zum Einsatz kommen - egal ob geimpft oder nicht. Somit sollte die Dunkelziffer von Geimpften zum jetzigen Zeitpunkt nicht überdurchschnittlich hoch sein.

Wenn PCR-Tests jetzt aber immer häufiger wie Schnelltests angewandt werden und Geimpfte dabei nicht getestet werden müssen, kann die Inzidenz der Geimpften ihre Aussagekraft verlieren. Das alles zeigt, wir können die Pandemie nicht alleine mit einer Sieben-Tage-Inzidenz oder einer anderen Zahl bewerten. Wir brauchen unterschiedliche Indikatoren und vor allem mehr Daten.