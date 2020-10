In Baden-Württemberg gilt ab heute die Pandemie-Warnstufe 2. Laut Definition ist das Land damit in der „Anstiegsphase“. Auch Ministerpräsident Kretschmann begründete die Stufe 2 mit „steigenden Fallzahlen“. Dabei steigen die Neuinfektionen in Baden-Württemberg gar nicht so sehr an. Die Zahlen schwanken, wie die (gelbe) Kurve zeigt. Die Pandemie wabert im Land. Vor allem in den Zentren ist das Virus aktiv. Eine diffuse Lage. Und deshalb war die Stufe 2 überfällig. Denn es gibt drei weitere Phänomene, die dafür sprechen, dass sich etwas verändert hat: - Mehr Intensivpatienten mit #COVID19 - Weniger Infizierte, die nicht erkranken. - Mehr Ältere sind wieder infiziert. #Coronadaten #covid_19de #CoronavirusDE #Corona #neuinfektionen #Pandemie #badenwürttemberg