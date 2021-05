So funktioniert ein Parteiausschlussverfahren bei den Grünen

Laut Satzung der Grünen in Baden-Württemberg ist ein Ausschluss möglich, "wenn das Mitglied vorsätzlich gegen die Satzung oder Ordnung der Partei verstößt und ihr damit schweren Schaden zugefügt hat." Zuständig ist zuerst eine Kreisschiedskommission, die zum Beispiel in Tübingen auf einer Kreisversammlung gewählt wurde. Sollte diese Kreisschiedskommission das Mitglied ausschließen, könnte es dagegen innerhalb von 30 Tagen Berufung einlegen. Dann wäre das Landesschiedsgericht zuständig. Eine weitere Berufung zum Bundesschiedsgericht ist in diesem Fall nicht möglich. Falls auch das Landesschiedsgericht keine andere Entscheidung trifft, bleibt dem ausgeschlossenen Mitglied nur noch die Möglichkeit, vor ein ordentliches Gericht zu ziehen. Bei den Grünen sind Parteiausschlussverfahren selten. In Hamburg sind vor wenigen Jahren einzelne Ausschlüsse in anders gelagerten Fällen gescheitert.