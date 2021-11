per Mail teilen

Ist der Angeklagte im Paktebomben-Prozess am Heidelberger Landgericht gar nicht der Täter? Zumindest ein Anthropologe hat Zweifel daran. Er hat am Freitag ausgesagt, es gebe Merkmale, die den 66-Jährigen Angeklagten von der Person aus dem Überwachungsvideo der Ulmer Postfiliale unterscheiden. In dieser wurden die drei Paketbomben im Februar dieses Jahres aufgegeben.