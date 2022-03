Paketbomben an Unternehmen: Weiterer Fall bekannt geworden

Die Serie von Paketbomben an Lebensmittelfirmen in Baden-Württemberg und Bayern hat eine neue Wendung: Derselbe Täter soll für einen weiteren Fall im Dezember 2021 in Frankfurt am Main verantwortlich sein, wie das Landeskriminalamt Baden-Württemberg und die Staatsanwaltschaften Frankfurt und Heidelberg am Mittwoch mitteilten.

Sendung am Mi. , 16.3.2022 18:00 Uhr, SWR Aktuell Baden-Württemberg, SWR Fernsehen BW