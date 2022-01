OutInChurch: Keine arbeitsrechtlichen Konsequenzen in Baden-Württemberg

per Mail teilen

Am Montag haben sich 125 queere Mitarbeitende der katholischen Kirche und ihrer Einrichtungen geoutet. Nach SWR-Recherchen müssen die meisten nun nicht um ihren Job fürchten.

Die Teilnehmenden der Initiative #OutInChurch dürfen im Amt bleiben, das haben SWR-Recherchen ergeben. Die beiden katholischen Bistümer Rottenburg-Stuttgart und Freiburg in Baden-Württemberg, aber auch in Rheinland-Pfalz und vielen anderen Bundesländern gaben auf Anfrage des SWR bekannt, dass sie gegen die geouteten Mitarbeitenden in ihrem Zuständigkeitsbereich keine arbeitsrechtlichen Konsequenzen erwägen.

In der Vergangenheit mussten Priester und andere Mitarbeitende der Kirche und ihrer Einrichtungen eine Kündigung befürchten, wenn etwa ihre homosexuelle Orientierung oder Partnerschaft bekannt wurde. Das ist auch immer noch Stand im aktuellen Kirchenrecht.

#OutInChurch: 22 von 27 Bistümern erwägen keine Konsequenzen

Auch bundesweit müssen die meisten Mitarbeitenden, die sich in der begleitenden ARD-Dokumentation "Wie Gott uns schuf - Coming Out in der katholischen Kirche" outeten, keine Konsequenzen fürchten. Unter den 27 angefragten deutschen Bistümern sicherten 22 Bistümer zu, dass sie keine Konsequenzen gegen die Teilnehmenden der Aktion erwägen. Die Bistümer Augsburg und Köln reagierten ausweichend, drei meldeten sich nicht - Stand: Freitagvormittag (28.1.).

Bischof Fürst: Kirche hat noch keine gute Form gefunden

Zur großen Coming-Out-Aktion katholischer LGBTIQ-Personen im Rahmen einer ARD-Doku sagte der katholische Bischof der Diözese Rottenburg-Stuttgart, Gebhard Fürst, am Donnerstag im SWR, es bereite ihm Sorge, dass man in der Kirche noch keine gute Form gefunden habe, zu zeigen, dass solche Menschen von Gott und der Kirche geliebt und angenommen seien.

Das gesamte Interview mit Gebhard Fürst, Bischof der Diözese Rottenburg-Stuttgart, in "Zur Sache Baden-Württemberg" vom 27. Januar 2022:

Wofür stehen LGBTIQ und LSBTTIQ? LGBTIQ ist eine aus dem englischen Sprachraum übernommene Abkürzung für Lesbian, Gay, Bisexual, Trans, Intersex, Queer. Daneben existieren ähnliche Abkürzungen, im Deutschen ebenfalls geläufig: LSBTTIQ für lesbisch, schwul, bisexuell, transgender, transsexuell, intersexuell und queer.

Bischof Burger: "Veränderungen geschehen auch nicht über Nacht"

"Dass homosexuelle, trans- und intergeschlechtliche Menschen in allen Bereichen kirchlichen Lebens Respekt und Achtung erfahren, steht für mich außer Frage", sagte Stephan Burger, der Erzbischof der Diözese Freiburg, dem SWR. Das gelte auch für jene, die in der Kirche einen Dienst wahrnehmen. "Wir sind als Kirche auf einem Weg und suchen den Diskurs. Vor diesem Hintergrund werden auch das kirchliche Arbeitsrecht und die Grundordnung immer wieder evaluiert, aber Veränderungen geschehen auch nicht über Nacht", so Burger.

22 von 27 deutschen Bistümern haben gegenüber dem #SWR versichert: es wird keine arbeitsrechtlichen Konsequenzen geben für Beteiligte an #outinchurch. Wie die Geschichte aus #WieGottUnsSchuf weitergeht hier: https://t.co/XDshHuYeLh @SWRpresse @SWR2

ARD-Doku #WieGottUnsSchuf mit queeren Kirchen-Mitarbeitenden aus BW

In der am Montag (24.1.) im Ersten ausgestrahlten ARD-Dokumentation "Wie Gott uns schuf - Coming Out in der katholischen Kirche" erzählen 100 Gläubige im Dienst der katholischen Kirche von ihren Erfahrungen - darunter der schwule Jesuitenpriester Ralf Klein St. Blasien (Waldshut) und der angehende Religionslehrer und Trans-Mann Theo Schenkel aus Rheinfelden (Kreis Lörrach).