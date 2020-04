Das Wetter soll weitgehend sehr schön werden: Unter normalen Umständen würden sich die Menschen in Baden-Württemberg deshalb so richtig auf das Osterwochenende freuen. Wenn da nicht die Corona-Pandemie wäre.

SWR-Wetterreporter Harry Röhrle erwartet weitgehend sonnige Ostertage An Ostern bekommen die Baden-Württemberger viel Sonnenschein - und Temperaturen stellenweise sogar auf sommerlichem Niveau. Erst am Ostermontag wird es wohl wechselhaft und kälter.

In Baden-Württemberg steht ein langes, weitgehend sonniges Osterwochenende vor der Tür. Bis Ostersonntag gibt es viel Sonnenschein und Temperaturen stellenweise auf sommerlichem Niveau, wie zum Beispiel 26 Grad im Südwesten des Landes. Auf der Alb, im Schwarzwald und im Allgäu erreicht das Thermometer auch noch 20 Grad.

Kaltfront am Ostermontag

Am Ostermontag wird wohl eine Kaltfront Einzug halten. Die Temperaturen gehen leicht zurück und es kann Regen fallen. Der tut der Natur sicherlich gut, schließlich herrscht in Teilen des Landes bereits Waldbrandgefahr.

Ostern wird meist freundlich und sonnig (Symbolbild). dpa Bildfunk picture alliance/Patrick Seeger/dpa

Maßgaben wegen Coronavirus beachten

Trotz milder Temperaturen und recht viel Sonnenschein während der Feiertage - uneingeschränkt können die Menschen das Osterwochenende nicht genießen. Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) und auch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) haben die Bürger aufgerufen, auch über Ostern Kontakte zu anderen Menschen, mit denen sie nicht zusammenleben, auf ein absolutes Minimum zu reduzieren. Generell solle man auf private Reisen und Besuche verzichten, auch von Verwandten. Die Maßnahmen wegen der Corona-Pandemie gelten zunächst bis zum 19. April, dem letzten Osterferien-Tag. Bis dahin sind zahlreiche Einschränkungen zu beachten.

Osterfest in Zeiten der Coronakrise - Zuhause bleiben lautet das Gebot Ostern wird in diesem Jahr für die allermeisten Menschen anders sein als in den Jahren zuvor. Es gibt viele Verbote und Handlungsempfehlungen. Doch trotzdem kann es ein schönes Fest werden.

Auch kommende Woche Frühlingswetter

Wer nach Ostermontag noch frei hat, kann sich trotzdem freuen: Die erwartete Wettereintrübung ist wohl nur von kurzer Dauer. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) jedenfalls sagt wieder leicht steigende Temperaturen in Deutschland voraus. "Nach Abzug der Niederschläge verstärkt sich der Hochdruckeinfluss voraussichtlich schon wieder", sagte ein DWD-Meteorologe am Mittwoch in Offenbach. Damit könnte das sehr milde Frühlingswetter der vergangenen Tage in der kommenden Woche weiter andauern.

Erster Sommertag bereits diese Woche

Am Dienstag (7. April) wurde an drei Orten in Baden Württemberg bereits ein echter Sommertag mit mehr als 25 Grad verzeichnet. Am wärmsten war es dabei laut DWD mit 25,9 Grad in Rheinau (Ortenaukreis) an der Grenze zu Frankreich.