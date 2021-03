Anders als an Weihnachten sollen die Kirchen an Ostern komplett auf Präsenz-Gottesdienste verzichten. Die Stimmung in der evangelischen Münstergemeinde in Ulm ist alles andere als feierlich.

Sendung am Di , 23.3.2021 19:30 Uhr, SWR Aktuell Baden-Württemberg, SWR Fernsehen BW