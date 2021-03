Nach der Diskussion um das Hin und Her bei der sogenannten Osterruhe wurde überlegt, wie man trotz hohen Inzidenzzahlen das Osterfest angehen soll. Jetzt scheint für Baden-Württemberg eine Lösung gefunden.

Die Landesregierung will über die Feiertage rund um Ostern die Regeln für private Zusammenkünfte in Gebieten mit höherer Inzidenz lockern. Treffen von zwei Haushalten mit bis zu fünf Personen sollen die kommenden Tage auch in Gegenden mit mehr als 100 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner erlaubt sein, wie ein Regierungssprecher am Freitag mitteilte. Kinder bis 14 Jahre werden dabei nicht mitgezählt.

Strengere Regeln für Hochinzidenzregionen

Für Hochinzidenzregionen wie Schwäbisch Hall würden strengere Regeln gelten. Der Kreis Schwäbisch Hall hat nach Angaben des Landesgesundheitsamts mit einer Inzidenz von 438,1 (Stand: Freitag, 16 Uhr) nach wie vor mit Abstand den höchsten Inzidenzwert der 44 Stadt- und Landkreise in Baden-Württemberg.

Die entsprechende Anpassung der Coronaverordnung müsse noch im Umlaufverfahren beschlossen werden und soll am Samstag verkündet werden, sagte der Sprecher. Es handle sich um ein Entgegenkommen gegenüber den Bürgern.

Die verschärften Kontaktregeln der sogenannten Notbremse würden damit über die Feiertage nicht gelten. Sie schreiben eigentlich vor, dass sich in Kreisen mit mehr als 100 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner in einer Woche nur ein Haushalt mit einer weiteren Person treffen darf.

Mittlerweile liegt die Sieben-Tage-Inzidenz landesweit bei 121,2. Derzeit gibt es in 30 der 44 Regionen mehr als 100 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner in einer Woche. Bleiben die Werte drei Tage lang über diesem Grenzwert, müssen die Kreise Öffnungen etwa von Geschäften wieder rückgängig machen.

Die sonstigen Regeln der Notbremse würden weiter greifen, sagte der Sprecher. Wenn die 7-Tage-Inzidenz an drei Tagen hintereinander den Wert 100 überschreitet, werde das Gesundheitsministerium die betroffenen Landräte anweisen, Regeln wie etwa Ausgangsbeschränkungen umzusetzen.

Osterruhe sorgte vorab für Diskussionen

Ursprünglich sollten strenge Beschränkungen in ganz Deutschland rund um die Osterfeiertage gelten. Die sogenannte Osterruhe wurde von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) aber wieder zurückgenommen. Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) sah darin keine negativen Konsequenzen für das Vertrauen der Bevölkerung. Der Grünen-Politiker kündigte im SWR zudem an, die Notbremse konsequent umsetzen zu wollen und erteilte Plänen für einen harten, kurzen, aber umfassenden Lockdown eine Absage.

