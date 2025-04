Die diesjährigen Ostermärsche der Friedensbewegung stehen im Zeichen weltweiter und deutscher Aufrüstungsvorhaben sowie der andauernden Kriege in der Ukraine und Nahost.

Die Ostermärsche der Friedensbewegung richten sich in diesem Jahr gegen die Aufrüstungsvorhaben in Deutschland und Europa. Bundesweit sind zur Osterzeit mehr als 100 Demonstrationen, Kundgebungen und Mahnwachen geplant, wie das in Bonn ansässige Netzwerk Friedenskooperative mitteilte. Auch in Baden-Württemberg finden mehrere Veranstaltungen statt - unter anderem in Stuttgart, Freiburg, Heidelberg und Ulm.

Angesichts der Krisen und Kriege weltweit erwarten die Veranstalter in diesem Jahr eine gute Beteiligung an den Aktionen und Veranstaltungen. Sie finden unter dem Motto "Kriege stoppen - Frieden und Abrüstung jetzt!" statt.

Am Gründonnerstag, 17. April, startet der Ostermarsch in Freiburg am Mahnmal gegen Krieg und Faschismus um 17 Uhr. Mit Blick auf die Kriege in der Ukraine und im Gaza-Streifen werfen die Organisatoren den Politikerinnen und Politikern in Europa vor, mit Waffenlieferungen "weiter Öl ins Feuer zu gießen". Viel Kritik gibt es auch an der geplanten Stationierung von US-Mittelstreckenraketen in Deutschland. "Wir brauchen Friedensfähigkeit und keine Erstschlagfähigkeit!", so die Initiatoren in einem Ankündigungsflyer.

Ein zentraler Ostermarsch für die Ortenau und Straßburg findet am Samstag, 19. April, statt. Los geht es mit einer Auftaktkundgebung um 14 Uhr vor der Kehler Friedenskirche. Von dort aus gehen die Teilnehmenden zunächst zur Villa Schmidt und weiter über die Europabrücke zur Chapelle de la Rencontre in Straßburg. Die Abschlusskundgebung findet auf der Mittelplattform der Passerelle statt - für die Organisatoren der "ideale Ort" für den deutsch-französischen Friedensmarsch.

Der Ostermarsch in der Landeshauptstadt findet am Karsamstag statt. Los geht es in Vaihingen mit einer Kundgebung. Anschließend führt ein Fahrradkorso in die Innenstadt zum Schlossplatz, wo der eigentliche Ostermarsch um 13 Uhr beginnt. Auch die Organisatoren in Stuttgart kritisieren mögliche weitere Waffenlieferungen an die Ukraine. "Deutschland riskiert, durch die mögliche Waffenlieferung von Taurus-Raketen an die Ukraine direkte Kriegspartei zu werden", heißt es in einer gemeinsamen Ankündigung von Vereinen und Verbänden. CDU-Chef Friedrich Merz hatte eine Lieferung ins Spiel gebracht, damit die Ukraine "aus der Defensive" komme. Der Protest richte sich gegen diese Form der "Kriegslogik".

Ebenfalls am Karsamstag findet der Ostermarsch in Ulm statt. Startpunkt um 11 Uhr an der Wilhelmsburgkaserne in Ulm. Von dort wollen die Friedensaktivisten zum Rathaus gehen. Mit dem Protestmarsch wollen sie ein Zeichen setzen für Diplomatie und gegen Waffenproduktion. Eine Entspannungspolitik sei dringend notwendig, heißt es in einem Schreiben der Organisatoren. Der Ostermarsch in Ulm wird unter anderem vom Flüchtlingsrat Ulm/Alb-Donau, den Ulmer Naturfreunden und der Ärzteinitiative Ulm unterstützt.

In Ellwangen findet am Ostersamstag, 19. April, unter dem Motto: "Frieden schaffen - Aufrüstung stoppen - Jetzt!" ein Ostermarsch statt. Er beginnt um 10 Uhr am Bahnhof. Unter dem Motto "Wem gehört die Welt?" lädt das Biberacher Friedensbündnis zu seiner Karfreitagsmahnwache am 18. April um 17 Uhr auf den Marktplatz ein.

In Bregenz in Vorarlberg lädt die Vereinigung Internationaler Bodensee-Friedensweg am Ostermontag um 13 Uhr zu einer Kundgebung unter dem Motto "Was Frieden schafft - Neugier statt Spaltung" ein. Anschließend gibt es einen Friedensmarsch entlang der Seepromenade.

Auch in Mannheim findet am Karsamstag ein Ostermarsch unter dem Motto "Friedensfähig statt Kriegstüchtig. Abrüstung statt Aufrüstung" statt. Dieser beginnt um 13 Uhr mit einer Auftaktkundgebung an den Kapuzinerplanken. Anschließend zieht eine Demo durch die Innenstadt zur Abschlusskundgebung am Alten Messplatz. Organisiert wird der Ostermarsch unter anderem vom Mannheimer Friedensbündnis.

Das Friedensbündnis Heidelberg lädt am Karsamstag zu einem Ostermarsch. Unter dem Motto "Hunderte Milliarden für die Rüstung? Nicht mit uns!" beginnt die Veranstaltung um 14 Uhr auf dem Bismarckmarkplatz. Anschließend geht eine Demo durch die Innenstadt zum Marktplatz.

Am Ostersamstag, 19. April, startet in Donaueschingen (Schwarzwald-Baar-Kreis) um 9 Uhr eine Friedenswanderung nach Geisingen. Treffpunkt ist die Donauquelle im Schlosspark. In Alpirsbach (Kreis Freudenstadt) steht der Ostermarsch an diesem Tag unter dem Motto "Kriege stoppen - Frieden jetzt“, los geht es um 14:15 Uhr am Bahnhof.