Ostermärsche in Baden-Württemberg stehen im Zeichen des Krieges in der Ukraine

Sie sind Teil einer langen Tradition in Baden-Württemberg: Die Ostermärsche. Durch den Krieg in der Ukraine könnten die Versammlungen für Frieden und Abrüstung an Zulauf gewinnen.

Die traditionellen Ostermärsche und Friedenskundgebungen stehen in diesem Jahr unter dem Eindruck des Krieges in der Ukraine. Das Netzwerk Friedenskooperative hat unter anderem über Ostern 2022 in Baden-Württemberg zu insgesamt zehn Demonstrationen für den Frieden eingeladen. Der erste Ostermarsch fand bereits am Gründonnerstag ab 17 Uhr auf dem Platz der alten Synagoge in Freiburg statt.

Karfreitag: Friedensmarsch führt an der Donau entlang

Für Karfreitag ist ab 17 Uhr eine Mahnwache auf dem Marktplatz in Biberach angekündigt. Ebenfalls am Karfreitag startet in Donaueschingen (Schwarzwald-Baar-Kreis) ein Friedensmarsch entlang der Donau bis nach Ulm. Laut Organisatorin Heidrun Hog-Heidel aus Geisingen (Kreis Tuttlingen) soll die Wanderung in mehreren Etappen über Geisingen, Tuttlingen, Fridingen (Kreis Tuttlingen), Thiergarten, Scheer (beide Kreis Sigmaringen), Unlingen (Kreis Biberach) und Ehingen (Alb-Donau-Kreis) bis nach Ulm führen. Dort endet der Marsch am 22. April. In Ulm soll dann eine Papierrolle mit Friedensbotschaften, die während der Wanderung beschrieben werden, an Politikerinnen und Politiker und an das NATO-Hauptquartier in Brüssel übergeben werden.

Ostersamstag: Friedensbewegung organisiert Fahrten nach Stuttgart

Der wohl größte Ostermarsch in Baden-Württemberg findet am Ostersamstag in der Landeshauptstadt Stuttgart statt. Angekündigt ist neben einer Großdemonstration mit mehreren Kundgebungen auch ein Fahrradkorso durch die Stadt. Gemeinsame Fahrten zum Ostermarsch in Stuttgart organisiert das Netzwerk Friedenskooperative aus Tübingen, Heilbronn, Karlsruhe und Bruchsal (Kreis Karlsruhe). Weitere Demonstrationen am Ostersamstag für den Frieden gibt es in Mannheim, Ulm, Ellwangen (Ostalbkreis), Heidelberg (Rhein-Neckar-Kreis), Offenburg (Ortenaukreis), Lörrach und Oberndorf (Kreis Rottweil). Den Abschluss bildet der Ostermarsch in Müllheim (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) am Ostermontag ab 14 Uhr.

Friedensbewegung plant bundesweit Aktionen

Von Gründonnerstag bis Ostermontag lädt die Friedensbewegung in diesem Jahr bundesweit zu mehr als hundert Ostermärschen gegen Krieg, Aufrüstung und Klimawandel ein. Eine der größten Veranstaltungen ist voraussichtlich der Ostermarsch Rhein-Ruhr von Karsamstag bis Ostermontag, der von Duisburg bis Dortmund durch mehrere Städte in Nordrhein-Westfalen führt. Im Berliner Bezirk Kreuzberg gehen Demonstranten am Samstag auf die Straße.