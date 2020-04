Nicht nur die Bischöfe im Land haben sich an Ostersonntag mit Internet-Gottesdiensten an die Gläubigen gewandt. In einigen Gemeinden wurden sogar Videos gedreht - so auch bei einer evangelischen Pfarrers-Familie in Großaspach im Rems-Murr-Kreis.

Dauer 2:00 min Sendezeit 19:45 Uhr Sender SWR Fernsehen BW Pfarrer aus Großaspach lebt Gemeinschaft mit Internetgottesdienst Nicht nur die Bischöfe im Land haben sich an Ostersonntag mit Internet-Gottesdiensten an die Gläubigen gewandt. In einigen Gemeinden wurden sogar Videos gedreht - so auch bei einer evangelischen Pfarrers-Familie in Großaspach im Rems-Murr-Kreis. Video herunterladen (5 MB | MP4)