Anke Huber, die sportliche Leiterin des Stuttgarter Damen-Tennisturniers, selbst mit einer beeindruckenden Karriere,in den 90-Jahren war sie Vierte der Weltrangliste. Den Grundstein hat sie dafür im Leimener Tennis-Leistungszentrum gelegt. Das war auch die Wiege der Tennis-Legenden Steffi Graf und Boris Becker. Das ist mittlerweile Jahrzehnte her. Wie ist es heute um die Nachwuchstalente in Baden-Württemberg bestellt und was wurde aus dem Tennis-Mekka Leimen