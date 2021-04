Das sommerliche Wetter in Baden-Württemberg zieht viele Menschen nach draußen in die Sonne. Am langen Osterwochenende könnte es mancherorts voll werden. Der Ordnungsdienst will deshalb auf die Einhaltung der Corona-Regeln achten.

