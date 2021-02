In Fichtenau-Matzenbach (Kreis Schwäbisch Hall) ist am Freitagnachmittag ein Wohnhaus ausgebrannt. Verletzt wurde laut Polizei niemand. Das ältere Gebäude im Ortskern von Matzenbach stand schon länger leer. Wodurch der Brand ausgelöst wurde ist unklar, die Ermittlungen dauern noch an. Die Feuerwehr Fichtenau war mit 50 Einsatzkräften rasch vor Ort und konnte den Brand schließlich am Abend löschen. Nach Einschätzung des Kommandanten ist das Haus nicht mehr zu retten. Der Sachschaden wird von der Polizei auf rund 50.000 Euro geschätzt. mehr...