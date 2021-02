Der Online-Parteitag der Klimaliste Baden-Württemberg in Freiburg ist ausgefallen. Schuld waren technische Probleme. Eigentlich sollte das Wahlprogramm zur Landtagswahl im März verabschiedet werden, teilte die Partei mit. Auch die Vorstandsnachwahl stand an. Die Klimaliste will für mehr Wissenschaftler und Klimaschützer in Kommunal- und Landesparlamenten sorgen. Die Partei wurde in 67 Wahlkreisen zur Landtagswahl zugelassen und hat rund 400 Mitglieder. Sie tritt erstmals bei einer Landtagswahl in Baden-Württemberg an.