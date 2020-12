Winfried Kretschmann wird auch bei der kommenden Landtagswahl im März wieder als Spitzenkandidat für die Grünen antreten. Beim Parteitag in Reutlingen bekam er 91,5 Prozent der Stimmen.

Die Grünen in Baden-Württemberg haben Ministerpräsident Winfried Kretschmann mit 91,5 Prozent zum Spitzenkandidaten für die Landtagswahl am 14. März gewählt. Der 72-Jährige erhielt am Samstag beim größtenteils digitalen Parteitag in Reutlingen über fünf Prozentpunkte weniger als bei seiner Wahl vor fünf Jahren. Kretschmann hatte keinen Gegenkandidaten.

Habeck lobt Kretschmann: "Ministerpräsident, der Halt gibt"

"In Zeiten, wo die Menschen nach Halt und Sicherheit suchen, da hat Baden-Württemberg einen Ministerpräsidenten, der Halt gibt", sagte Grünen-Bundeschef Robert Habeck in einer Videobotschaft. Kretschmann handele verantwortungsbewusst, suche nach Kompromissen und liefere damit die "Grünpause" für den Bund, wo die Grünen ebenfalls wieder regieren wollten. Habeck distanzierte sich in seiner Videobotschaft deutlich von der Politik der CDU. Es sei Ministerpräsident Winfried Kretschmann gewesen, der in "Jahren der verpassten Chancen" dazu beigetragen habe, "trotz allem Fortschritte zu erzielen". Bevor Kretschmann Ministerpräsident wurde, sei Baden-Württemberg ein gespaltenes Land gewesen.

Landeschefin Detzer rechnet mit der CDU ab

Auch Grünen-Landeschefin Sandra Detzer wetterte zum Auftakt des Parteitags gegen die CDU. "Lasst uns gemeinsam kämpfen gegen diejenigen, die ambitionierten und wirksamen Klimaschutz verhindern", rief Grünen-Landeschefin Sandra Detzer ihre Partei am Samstag auf. "Diese Verhinderer haben in Baden-Württemberg einen Namen: die CDU", sagte Detzer zum Beginn des Parteitags in Reutlingen. Der Koalitionspartner habe in den vergangenen fünf Jahren immer wieder wichtige Fortschritte blockiert oder verwässert - etwa die Luftreinhaltung, eine Solarpflicht auf allen Neubauten oder mehr digitale Bildung. "Die CDU war unser Klotz am Bein, ohne den wir noch viel mehr hätten hinbekommen können", wiederholte Detzer ihre Kritik, die sie bereits zu Beginn der Woche geäußert hatte.

Die Grünen führen seit zehn Jahren die Regierung in Baden-Württemberg an - vorher stellte fast sechs Jahrzehnte die CDU den Ministerpräsidenten. Von 2011 bis 2016 hatten die Grünen mit der SPD regiert, danach ging sie eine Koalition mit der CDU ein. Während Landeschefin Detzer eine grün-rote Koalition nach einem Wahlsieg am 14. März bevorzugen würde, will sich Ministerpräsident Kretschmann nicht auf ein Bündnis festlegen. Zumal im Bund vieles für eine Koalition aus Union und Grünen nach der Wahl Ende September spricht.

Kretschmann mit deutlichem Beliebtheitsvorsprung vor Eisenmann

Der im Land beliebte Kretschmann hatte lange überlegt, ob er für eine dritte Amtszeit antreten soll, sich dann aber dafür entschieden - wohl auch mangels einer echten Alternative. Im direkten Vergleich hängt der 72-jährige Amtsinhaber seine Herausfordererin, Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU), deutlich ab. Das zeigte Mitte Oktober auch der BW-Trend, eine Umfrage im Auftrag von SWR und "Stuttgarter Zeitung": Wenn man den Ministerpräsidenten direkt wählen könnte, würden sich demnach nur 13 Prozent für Eisenmann entscheiden, 66 Prozent für Kretschmann. Die Grünen lagen bei dieser Umfrage fünf Prozentpunkte vor der CDU.

Hinter Kretschmann lichten sich die Reihen

Gleichwohl steht die Frage im Raum, ob Kretschmann bei einem Wahlsieg die ganze Legislaturperiode regieren will oder schon vorher für einen jüngeren Nachfolger den Platz freimachen könnte. Bei den Grünen wird diese Frage aber nur hinter vorgehaltener Hand gestellt. Eine echte Kronprinzessin oder einen Kronprinzen gibt es nicht.

Stattdessen steht bei den Grünen zur nächsten Wahlperiode ein Generationswechsel an. Bewährte Kräfte wie Finanzministerin Edith Sitzmann und Umweltminister Franz Untersteller hören auf. Letzterer musste jüngst auch noch Spott über sich ergehen lassen, weil er mit seinem Auto mit 177 Sachen über die Autobahn gerast war, obwohl nur 120 Kilometer pro Stunde erlaubt waren. Fritz Kuhn ist als Stuttgarter Oberbürgermeister nicht mehr angetreten. Prompt ging die Wahl mit der Kandidatin Veronika Kienzle klar verloren. Der letzte grüne Oberbürgermeister in einer größeren Stadt ist Boris Palmer in Tübingen. Doch der ist wegen diverser Provokationen vor allem für Parteilinke ein rotes Tuch.

Debatten über Klimaschutz und Gentechnik erwartet

Beim Parteitag an diesem Samstag und Sonntag wollen die Grünen auch ihr 130-seitiges Wahlprogramm mit dem Titel "Wachsen wir über uns hinaus" beschließen. Lediglich die engere Parteispitze wird in der Stadthalle Reutlingen vor Ort sein, die rund 230 Delegierten und Stimmberechtigen werden größtenteils am heimischen PC an den Debatten teilnehmen und abstimmen.

Im Wahlprogramm geht es unter anderem um das sehr umstrittene Thema Gentechnik. Die Führung habe im Entwurf für das Wahlprogramm deutlich gemacht, dass die Freiheit der Forschung gewährleistet sein müsse, sagte Landeschefin Sandra Detzer. Es müsse aber klar sein, dass die Grünen eine Wende zur ökologischen Landwirtschaft ohne Gentechnik wollten.

Beim wichtigen Wahlkampfthema Klimaschutz dringt die Grüne Jugend darauf, dass Baden-Württemberg bis 2035 klimaneutral wird. Im Programm-Entwurf steht bisher lediglich, dass Baden-Württemberg "so schnell wie möglich" klimaneutral werden soll. Um das zu ermöglichen, müssten alle Treibhausgase vermieden oder gespeichert werden. Nötig dafür wären unter anderem eine schnelle Abkehr von Kohle, Öl und Gas, ein rascher Umstieg auf Ökostrom und Fahrzeuge ohne Abgase sowie die Renovierung von Millionen Häusern.