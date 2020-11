SWR Schlager berichtet auf Instagram, Facebook und eigener Homepage über die Stars der Szene. Jetzt gibt es das Format auch auf Youtube mit dem sportlichen Talk "On Mai Way".

Mit einem Studio und zwei Laufbändern ist das neue Talk-Format "On Mai Way" auf dem Youtube-Kanal von SWR Schlager an den Start gegangen. Schlager-Star und Gastgeberin Vanessa Mai aus Backnang (Rems-Murr-Kreis) interviewte ihren Gast, den Partyschlager-Sänger Ikke Hüftgold. Dabei liefen beide auf einem Laufband. Je schneller das Band lief, desto brisanter wurden auch die Fragen - 30 Minuten Interview im Laufschritt.

In der zweiten Ausgabe am Donnerstag, 12. November, macht sich Giovanni Zarrella mit Vanessa Mai auf den Weg. Außerdem auf dem Laufband: Caro Niemczyk (Glasperlenspiel), Jochen Schropp (Schauspieler), Falco Punch (TikTok-Star) und Madeline Juno (Singer-Songwriterin). Die Folgen werden bis zum 10. Dezember immer donnerstags ab 17 Uhr auf Youtube veröffentlicht. Vom 5. Dezember an sind alle "On Mai Way"-Folgen in der ARD Mediathek abrufbar.

Die Moderatorin und Gastgeberin

Es war ein lang gehegter Wunsch: Vanessa Mai, 1992 in Backnang bei Stuttgart geboren, wollte nicht nur ihre Songs im Radio hören, sondern auch Radio mitgestalten: "Ich bin mit dem SWR groß geworden und wollte einfach mal selbst ausprobieren, wie das ist, Radio zu machen", so Mai. Im Frühjahr dieses Jahres war sie als Moderatorin erstmals bei SWR4 zu hören, am 5. November startete "On Mai Way".

Der Laufband-Talk mit Gastgeberin Vanessa Mai und Partyschlager-Sänger Ikke Hüftgold © SWR/Drive beta SWR

SWR Schlager im Netz, auf Facebook, Instagram und Youtube

SWR Schlager ist mehr als nur Information: Via Homepage, Facebook-Seite, Instagram-Plattform und auf Youtube können Fans ihren Stars ganz nahekommen und direkt mit ihnen interagieren. Sie können Fragen stellen, kommentieren und ihren Lieblingen zum Geburtstag gratulieren. Kurze Videos geben spannende Einblicke in das Privatleben.