Im Herbst könnten nach Angaben des Verbands Baden-Württembergischer Omnibusunternehmen Schülerinnen und Schüler an den Haltestellen stehen bleiben. Einige Unternehmen hätten angedeutet, dass sie wegen der gestiegenen Kosten möglicherweise ihren Dienst einstellen müssten, so Verbandsgeschäftsführer Weber. Er will einen Ausgleich für den hohen Dieselpreis.