Omikron-Infektion trotz Impfung: Virologen setzen auf Boostern

Erste Daten zeigen: Geboosterte können sich mit Omikron anstecken. Schützen die Impfungen vor einem schweren Verlauf? Das wissen Virologen noch nicht. Ein Freiburger Professor ordnet ein.

Auf Twitter verbreiteten sich die Neuigkeiten schnell. Dort wurden die ersten Daten zum Impfschutz gegen die neue Corona-Variante Omikron veröffentlicht. Und sie sind ernüchternd: Eine doppelte Impfung, egal mit welchem Impfstoff, biete demnach nach sechs Monaten keinen Schutz, heißt es in dem Tweet der Frankfurter Virologin Sandra Ciesek nach der Veröffentlichung ihrer Laboruntersuchungen. Auch eine dreifache Impfung mit BioNTech schütze drei Monate nach der Booster-Impfung nur zu 25 Prozent gegen Omikron. Bei der Delta-Variante seien es 95 Prozent, twittert Ciesek.

"Diese Daten können nichts dazu aussagen, ob man weiterhin vor einem schweren Verlauf geschützt ist", heißt es in einem weiteren Tweet. Selbst drei Dosen von mRNA-Impfstoffen würden möglicherweise nicht ausreichen, um eine Infektion und symptomatische Erkrankung mit der Omikron-Variante zu verhindern, erklärt Ciesek auf Twitter weiter.

Wichtig ist an der Stelle noch zu betonen, dass wir im Labor ausschließlich die Antikörperwirkung untersucht haben. Die Ergebnisse lassen keine Rückschlüsse auf die T-Zell-Reaktion auf eine Infektion mit Omikron zu, die für die Schwere des Krankheitsverlaufs mitentscheidend ist.

"Eine geringere Effektivität der Impfung ist klar"

"Die Daten zu Omikron sind alle neu. Wir kriegen im Moment einzelne Puzzleteile. Das ganz große Bild ist noch lange nicht fertig", so Siegbert Rieg, Infektiologe am Universitätsklinikum Freiburg. Die ersten Hinweise deuteten darauf hin, dass die Effektivität der Impfungen gegen Omikron deutlich reduziert sei, so Rieg gegenüber dem SWR. "Wie viel geringer, das wissen wir noch nicht. Reinfektionen und Impfdurchbrüche sind wohl möglich. Auch nach einer Boosterung", bestätigt der Professor. Aber wenn das leichte Infektionen seien, dann sei es natürlich etwas anderes für das Gesundheitssystem, fügt Rieg hinzu.

Eine 40-fache Reduktion der Neutralisationsaktivität bedeutet NICHT, dass die Impfung 40-mal weniger schützt. Der reale Immunitätsverlust ist viel geringer. Im Moment ist Dreifachimpfung der beste Schutz. Neue Impfstoffe erst nach der Winterwelle. Nicht warten, sondern boostern.

Deswegen ist für den Professor nach wie vor klar: Das Impfen ist das Wichtigste an dieser Stelle. "Einen angepassten Impfstoff wird es geben. Bis er aber etabliert, untersucht und populationsweit verfügbar ist, werden wir uns im Frühsommer (Mai bis Juni) befinden. Das heißt, bis dahin ist Omikron da." Vor allem im Januar werde Omikron nach und nach die Delta-Variante verdrängen. "Das heißt, die Anpassung des Impfstoffs kommt nicht früh genug", so Rieg.

Die neue Corona-Variante Omikron kursiert inzwischen auch in Baden-Württemberg. David Beck aus der SWR-Wissenschaftsredaktion erklärt, was nach aktuellem Stand der Forschung über diese Virusvariante bekannt ist:

Drittimpfung: Ausbremsung vor allem der Delta-Welle

Die dritte Impfung sei dazu da, jetzt aktuell die Delta-Welle auszubremsen. Denn letztendlich könne es sein, dass man drei Impfungen für die Grundimmunisierung brauche und dann eventuell mit einer vierten angepassten Impfung noch nachboostern müsse, erklärt Rieg.

"Diese Corona-Viren werden ja nicht mehr weggehen. Die werden permanent dableiben und vor sich hin mutieren", so Rieg. Er hoffe auf eine endemische Situation: In der das Virus da ist, aber keine akuten Probleme macht und dafür sei das Impfen die einzige Chance.