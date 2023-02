Experte zu Suizid der vermissten Jugendlichen aus Remshalden

Nach der Obduktion einer ursprünglich vermissten 16-Jährigen aus Remshalden (Rems-Murr-Kreis) wurde am Freitag bekannt, dass die Polizei keine Hinweise auf ein Verbrechen hat. Sie geht von Suizid aus. Der Ärztliche Direktor der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie am Klinikum Stuttgart, Oliver Fricke, spricht im SWR-Interview darüber, wie hilfreich Gespräche in einer solchen Situation sein können. Außerdem beantwortet er Fragen wie: Was sind Alarmzeichen für Eltern? Sind junge Menschen besonders gefährdet, in seelische Krisen zu geraten?