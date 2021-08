Die auf dem Markt erhältlichen geschwärzten Oliven enthalten teilweise schädliches Acrylamid - nicht zu verwechseln mit den unreif geernteten grünen und voll ausgereiften schwarzen Oliven. Dies ergab eine Untersuchung des Chemischen und Veterinäruntersuchungsamt Stuttgart. Dabei wurden 74 Proben von Oliven in den Jahren 2019 bis 2021 genommen. Im Extremfall wurden über 1.000 Mikrogramm pro Kilogramm Acrylamid nachgewiesen. Der Richtwert für Pommes liegt beispielsweise bei 500 Mikrogramm pro Kilogramm. "Im Hinblick auf die hohen Acrylamid-Befunde in geschwärzten Oliven lohnt sich somit der Blick auf das Etikett", sagte Verbraucherminister Peter Hauk (CDU). Eine akute Gesundheitsgefahr ist durch geschwärzte Oliven nicht gegeben, allerdings sollen herstellungsbedingte Kontaminationen in Lebensmitteln so gering wie möglich enthalten sein. Acrylamid wird als "wahrscheinlich krebserregend" für Menschen eingestuft.