Hunderte Oldtimer im Land unterwegs

In Baden-Württemberg sind ab heute hunderte Oldtimer unterwegs. Mehrere große Treffen sind übers Wochenende geplant, an denen Fans der historischen Autos auf ihre Kosten kommen. 180 Oldtimer fahren unter anderem durch den Odenwald, das Kraichgau und den Enzkreis. Bei dieser Rallye "ADAC Heidelberg Historic" werden auch Modelle aus Vorkriegstagen erwartet. Zu einem anderen Treffen in Baden-Baden sollen mehr als 350 Oldtimer kommen. Beim "45. Oldtimer-Meeting Baden-Baden" sind alle Fahrzeuge bis zum Baujahr 1975 zugelassen. Eine Jury aus Automobildesignern und Ingenieuren bewertet die Fahrzeuge im Kurpark und in der Kaiserallee Baden-Baden. 120 Preise für Kategorien wie Zustand, Originalität oder Schönheit werden verliehen.