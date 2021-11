Die CDU hat es momentan nicht leicht. Schlechtes Abschneiden bei der Bundestagswahl, keine Jamaika-Koalition im Bund - und im Land ist die Lage der Partei nicht viel besser. Wie soll es also weitergehen mit der CDU? Am Samstag haben sich 326 Kreisvorsitzende in Berlin getroffen, um Antworten zu finden. mehr...