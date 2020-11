Offener Brief an Spahn

Offener Brief an Spahn Böblingen und Calw fordern finanzielle Unterstützung für Krankenhäuser

Die Landräte von Böblingen und Calw haben sich in einem offenen Brief an Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) gewandt und fordern zusätzliche finanzielle Unterstützung für die Krankenhäuser. Die sprunghaft angestiegenen Zahlen der Covid-19-Infektionen stellen die Betreiber vor eine große Herausforderung. Denn schon jetzt sollen Betten freigehalten werden für den Ernstfall. Das bedeutet für die Krankenhäuser große finanzielle Einbußen.