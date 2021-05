Erst Kanzlerkandidatin Baerbock, nun der Stuttgarter Bundestagsabgeordnete Özdemir: Die Nachmeldung von Sonderzahlungen greift bei den Grünen immer weiter um sich.

Neben der Kanzlerkandidatin der Grünen, Annalena Baerbock, hat nun auch der Stuttgarter Bundestagsabgeordnete Cem Özdemir der Bundestagsverwaltung verspätete Sonderzahlungen angezeigt. Özdemir habe im Mai Weihnachtsgeld für die Jahre 2014 bis 2017 in Höhe von insgesamt 20.580,11 Euro nachgemeldet, nachdem ihm und seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aufgefallen sei, dass dies versehentlich noch nicht erfolgt sei, teilte sein Büro mit. Er sei dazu nicht von der Bundestagsverwaltung aufgefordert worden.

Grünen-Politiker Cem Özdemir Imago IMAGO / Political-Moments

Laut der Meldung aus Özdemirs Abgeordnetenbüro hat dieser am 22. November 2014 eine Jahressonderzahlung als Bundesvorsitzender in Höhe von 3.340,39 Euro erhalten. Daneben wurde am 24. Januar 2016 eine Jahressonderzahlung als Bundesvorsitzender über 3.418,51 Euro und am 2. Dezember in Höhe von 6830,35 Euro sowie nochmals am 25. November 2017 über 6.990,86 Euro gemeldet.

Die in der Diskussion stehenden Sonderzahlungen seien im Übrigen versteuert worden. "Darüber hinaus hat es keine weiteren Sonderzahlungen durch die Partei gegeben", heißt es weiter. Der heute 55-Jährige war von 2008 bis 2018 Parteichef der Grünen.

Auch Kanzlerkandidatin Baerbock gerät in die Schlagzeilen

Zuvor hatte Baerbock der Verwaltung des Bundestags Sonderzahlungen von mehr als 25.000 Euro nachgemeldet, die sie in den vergangenen Jahren als Bundesvorsitzende von ihrer Partei bekommen hat. Im Gespräch mit dem "Handelsblatt" räumte sie Fehler ein. "Das war ein blödes Versäumnis", sagte die Kanzlerkandidatin der Grünen. "Und klar, ich habe mich darüber selbst wahrscheinlich am meisten geärgert. Als es mir bewusst wurde, habe ich es sofort nachgemeldet."

Bundestagsabgeordnete müssen Zahlungen aus entgeltlichen Tätigkeiten eigentlich nicht im Detail öffentlich machen. Stattdessen werden auf ihren Bundestagsseiten Einkommensstufen genannt. Eine Sprecherin der Grünen nannte am Mittwoch dennoch genaue Zahlen. Demnach meldete Baerbock Ende März insgesamt 25.220,28 Euro für die Jahre 2018 bis 2020 nach.

Kritik an fehlender Sanktionierung

Aus Sicht der Organisation Lobbycontrol verdeutlicht der Fall Baerbock, dass die Anzeigepflicht noch immer nicht genügend in der alltäglichen Praxis der Abgeordneten verankert sei. Die Regelverletzung müsse Konsequenzen nach sich ziehen, etwa eine Ermahnung durch die Bundestagsverwaltung, so Timo Lange von Lobbycontrol gegenüber dem "Handelsblatt".

Die Plattform "Abgeordnetenwatch" kritisierte, dass Abgeordnete bisher keine spürbaren Strafen zu befürchten hätten. Wolfgang Jäckle von Transparency Deutschland forderte, dass die Einhaltung der Verhaltensregeln des Bundestags künftig durch eine unabhängige Kontrollinstanz überwacht werden sollte.

Nicht der erste Vorfall bei Özdemir

Für Özdemir ist es nicht das erste Mal, dass er im Zusammenhang mit Zahlungen auffällt. 2002 räumte er ein, finanzielle Kontakte zum PR-Berater und Lobbyisten Moritz Hunzinger gehabt zu haben. Hunzinger war auch im Zusammenhang mit dem damaligen Verteidigungsminister Rudolf Scharping (SPD) und einer umstrittenen Beratertätigkeit bekannt geworden. Konkret hatte Özdemir im Januar 1999 einen Kredit über 80.000 DM von Hunzinger vermittelt bekommen.

Falls der Zinssatz, mit dem er den Kredit beglichen habe, unter den marktüblichen Zinsen gelegen habe, werde er den Differenzbetrag an das Rehabilitationszentrum für Folteropfer spenden, hatte er damals angegeben. Außerdem war bekannt geworden, dass Özdemir dienstlich erworbene Bonus-Meilen für private Flüge genutzt hatte.

In der Folge trat er als innenpolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion zurück. Seine Kandidatur für die Bundestagswahl 2002 konnte er damals nicht mehr zurücknehmen, er nahm aber das Bundestagsmandat 2002 nicht an. Erst 2009 kehrte Özdemir wieder in den Bundestag zurück, nachdem er von 2004 bis 2009 im Europaparlament war.