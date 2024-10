Am Freitagmittag wurde es offiziell: Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir will Spitzenkandidat der Grünen bei der nächsten Landtagswahl in Baden-Württemberg werden. Die politische Ausgangslage für Özdemir ist allerdings schwierig. Die Kretschmann-Grünen, die bei der Wahl 2021 noch den Rekord von 32,6 Prozent schafften, liegen in Umfragen nur noch bei 18 Prozent.