In sieben Städten in Baden-Württemberg fuhren wie am Donnerstag auch am Freitag weder die Busse noch die Bahnen der kommunalen Verkehrsbetriebe. Der Grund: Die Gewerkschaft ver.di hatte zum Streik aufgerufen - gemeinsam mit der Klimabewegung Fridays for Future. In Freiburg war die größte Demonstration im Land angemeldet.