Mit dem Auto in eine Menschenmenge zu rasen - das verstoße gegen alles, was uns als Menschen ausmacht. Das sagte am Dienstag der Freiburger Erzbischof Stephan Burger. Er und die evangelische Landesbischöfin Heike Springhart waren für eine ökumenische Andacht in die Citykirche Konkordien in Mannheim gekommen.