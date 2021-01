per Mail teilen

Bei Bio-Lebensmitteln in Baden-Württemberg gibt es weiterhin kaum Beanstandungen. Das hat das Ökomonitoring 2019 ergeben. Und der Trend zu Bio und Regionalem hält an.

Der baden-württembergische Verbraucherschutzminister Peter Hauk (CDU) hat am Mittwoch in Stuttgart das Ökomonitoring 2019 vorgelegt. Auch in diesem Jahr gelte in Baden-Württemberg die Beurteilung: "Wo Bio draufsteht, ist auch Bio drin."

Die Chemischen und Veterinäruntersuchungsämter Baden-Württembergs (CVUAs) haben laut Ministerium 2019 mehr als 500 Öko-Produkte untersucht: von Obst und Gemüse unterschiedlichster Herkunft bis hin zu geräucherten Fleischerzeugnissen. Das Untersuchungsspektrum des Ökomonitorings umfasse beispielsweise Rückstände von Pflanzenschutzmitteln, gentechnisch veränderte Organismen oder die Art der Fütterung bei der Milchgewinnung.

Nur vereinzelt Rückstände von Pflanzenschutzmitteln

Von den rund 360 Öko-Produkten, die 2019 auf Pflanzenschutzmittel untersucht wurden, seien nur sieben Proben beanstandet worden, da überhöhte Rückstände herkömmlicher Schädlings- und Unkrautbekämpfungsmittel gefunden wurden. 98 Prozent der entnommenen Proben trügen das Öko-Siegel in dieser Hinsicht also zu Recht. In diesem Bereich sei die Beanstandungsquote im Verlauf des Ökomonitorings deutlich gesunken und halte sich seit Jahren stabil auf niedrigem Niveau. Die Vorgabe, keine chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmittel einzusetzen, werde hier weitgehend eingehalten, hieß es.

Bei Bio-Milch hat es seit 2014 nur zwei analytische Auffälligkeiten gegeben, eine davon aus dem vergangenen Jahr. Der Verdacht, dass es sich um konventionell erzeugte Milch handeln könnte, wurde bei den weiteren Ermittlungen bei beiden Produkten aber ausgeräumt.

Hauk: Branche stellt Mängel schnell ab

Das Ökomonitoring 2019 habe gezeigt, dass Bio-Produkte grundsätzlich den Vorschriften der EU-Öko-Verordnung entsprächen, so Verbraucherschutzminister Hauk. In den wenigen Fällen, in denen das Ökomonitoring Schwachstellen aufgezeigt hatte, habe die Branche schnell reagiert und die Mängel abgestellt.

Corona-Krise verstärkt Trend zu Bio

Die Verbraucher in Baden-Württemberg greifen laut dem Minister zunehmend zu Bio-Produkten. Im vergangenen Jahr haben sie mit insgesamt fast zwölf Milliarden Euro rund zehn Prozent mehr dafür ausgegeben als im Vorjahr. In der Corona-Krise habe man den Eindruck, so Hauk, dass die Menschen noch mehr Wert gelegt hätten auf Produkte aus regionaler und ökologischer Landwirtschaft.

Ökomonitoring in Baden-Württemberg Das Ökomonitoring ist ein spezielles Untersuchungsprogramm der baden-württembergischen Landesregierung für ökologisch erzeugte Lebensmittel. Es wird seit dem Jahr 2002 durchgeführt. Ziel dieses Programms ist es laut Verbrauchschutzministerium, in dem weiter stark expandierenden Öko-Marksegment Verbrauchertäuschungen besser zu erkennen und das Verbrauchervertrauen in die Qualität ökologisch erzeugter Lebensmittel zu stärken.

Öko-Landwirtschaft soll ausgebaut werden

In Baden-Württemberg arbeiten derzeit 4.500 landwirtschaftliche Betriebe nach ökologischen Kriterien. Sie bewirtschaften 13,2 Prozent der Anbaufläche im Land. Im geplanten Insektenschutzgesetz ist vorgesehen, den Anteil der ökologischen Anbauflächen bis 2030 auf bis zu 40 Prozent auszubauen.